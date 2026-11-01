"Não dou atenção a esse tipo de notícia. Quero ficar aqui pelo maior tempo possível. Espero poder encerrar minha carreira no futebol neste clube", afirmou o espanhol após a demonstração de força do Barça na vitória por 6 a 1 sobre o Deportivo Alavés, no sábado. Com isso, reafirmou uma posição que já havia manifestado várias vezes no passado.

O especialista em transferências Matteo Moretto havia informado anteriormente que o Manchester United, além de Pablo Barrios, do Atlético de Madrid, também estava de olho em Lopez. Segundo ele, o clube inglês já considera a contratação dos dois meio-campistas no inverno.

A contratação do jogador de 23 anos, porém, deve ser difícil, já que Lopez é um dos principais jogadores do Barcelona. Além disso, o espanhol vive uma fase excepcional: em 13 jogos oficiais pelos catalães nesta temporada, marcou seis gols e deu outras seis assistências. Assim, contribui de forma decisiva para que a equipe do técnico Hansi Flick lidere a tabela de LaLiga, com nove vitórias em dez jogos. Lopez também renovou seu contrato com o campeão espanhol até 2031 apenas no início deste ano.

O jogador de ataque veio das categorias de base do Barcelona e, no futebol profissional, atuou exclusivamente pelos catalães, com exceção de um empréstimo ao Linares, da quarta divisão espanhola. O jogador, que atuou dez vezes pela seleção espanhola, disputou até agora um total de 149 partidas pelo Barça.