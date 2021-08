Quanto o Chelsea vai gastar com Lukaku?

O belga foi anunciado nesta quinta-feira (12), e chega para ser o diferencial do ataque do atual vencedor da Champions

Atual vencedor da Liga dos Campeões, o Chelsea está reforçando ainda mais seu elenco para seguir brigando por taças no mais alto escalão do futebol europeu.

Vendo equipes como PSG, Machester City e Manchester United se reforçarem, os Blues não ficaram para trás e acertaram a contratação de Romelu Lukaku, artilheiro da Inter de Milão e um dos maiores goleadores da atualidade.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim, o jogador chegará para reforçar um setor ofensivo que chegou a ser questionado na última temporada, com Timo Werner longe de seu melhor potencial, Giroud, negociado com o Milan, e o jovem Tammy Abraham.

Para fechar uma negociação desse tamanho, o Chelsea teve que investir. O suficiente para fazer Lukaku, por exemplo, se tornar o atleta que mais movimentou dinheiro na história do futebol.

Tratando apenas da quantia paga a Inter de Milão, estamos falando de 115 milhões de euros. Nas cotações atuais, cerca de R$ 709 milhões. No papel, a sexta maior contratação da história do esporte. Nada mal para o atleta que saiu pela porta dos fundos do Manchester United.

Pensando nos salários, então, Lukaku receberá cerca de 12 milhões de euros por temporada. Isso sem contar os possíveis bônus por performance e pelo desempenho do Chelsea nos principais torneios.

Com contrato até 2026, ficará (se tudo correr como o planejado) por cinco anos no clube e receberá 60 milhões em salários.

Assim, para contratar Lukaku, juntando salários e o valor da transferência, o Chelsea investirá cerca de 175 milhões de euros. É claro: esse número ainda aumentará no caso do clube ser campeão de competições como a Champions League. Um valor alto para um jogador muito capaz de corresponder dentro de campo. Agora o que falta é o belga vestir a camisa e começar a brilhar.