Quando Real e Barcelona procuram um jogador, os outros times tremem, diz Guardiola

Para o ex-técnico do Barcelona, os dois são dos maiores clubes da história do futebol

Em entrevista para o espanhol AS, Raheem Sterling, jogador do , não negou a possibilidade de ir para o , "sempre aberto a desafios".

O futuro de jogadores do City foi colocado ainda mais em questão depois da exclusão do time de campeonatos europeus, por causa de uma punição imposta pela Fifa.

Enquanto falava sobre o seu próprio futuro, o técnico Pep Guardiola foi perguntado sobre a ida de seu atleta à . Para ele, ainda que o empenho de Sterling no City seja irrefutável, o Real é uma das equipes mais poderosas da história do futebol. "Quando o Real Madrid ou o Barça procuram um jogador, o resto de nós treme", disse.

Quanto a si mesmo, Guardiola disse que está feliz onde está e não descarta uma possível renovação, mesmo com a punição do clube. "Quando chegar a hora, não haverá problema para me entender com o clube e discutir se devo ficar mais três anos ou qualquer que seja o tempo", falou o treinador, que está a caminho de sua quinta temporada pelo clube inglês.