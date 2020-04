Quando foi a última derrota do Palmeiras no Allianz Parque?

A última partida que o Verdão perdeu em casa foi para o Flamengo no Brasileirão de 2019

Na temporada passada, o alcançou uma marca histórica no Allianz Parque: 22 jogos de invencibilidade. E, após quase 10 meses sem saber o que é perder em casa, o , até então treinado por Mano Menezes, foi derrotado pelo por 2 a 1, no dia 24 de novembro de 2019.

Agora em 2020, com o novo gramado sintético, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo defende uma nova marca, antes da paralisação do futebol devido ao surto do novo coronavírus.

QUANDO FOI A ÚLTIMA DERROTA DO PALMEIRAS NO ALLIANZ?

A última derrota do Palmeiras foi para o , pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 1º de dezembro de 2019. Na ocasião, os paulistas foram derrotados por 3 a 1, com dois gols de Gabigol e um de Arrascaeta. Matheus Fernandes descontou para os donos da casa. Mano Menezes não resistiu à derrota e foi demitido após a partida.

Após o término do Brasileirão e 76 dias de afastamento, o time apenas estreou em 2020 no Allianz no dia 16 de fevereiro de 2020, contra o Mirassol. O duelo marcou a inauguração do gramado sintético da arena e a reestreia de Vanderlei Luxemburgo à frente do Verdão na casa alviverde.

Atual invencibilidade do Palmeiras no Allianz Parque

Até o momento, o Verdão registra quatro vitórias e um empate no Allianz Parque, em todas as competições disputadas.

CAMPEONATO DATA JOGO RODADA 10/03/2020 Palmeiras 3 x 1 Guaraní 2ª rodada 07/03/2020 Palmeiras 1 x 1 Ferroviária 9ª rodada Campeonato Paulista 20/02/2020 Palmeiras 1 x 0 7ª rodada Campeonato Paulista 16/02/2020 Palmeiras 3 x 1 Mirassol 6ª rodada Campeonato Brasileiro 05/12/2020 Palmeiras 5 x 1 37ª rodada