Onde assistir a todos os jogos da Copa do Mundo 2026 no Brasil por streaming, TV, Youtube e apps; veja um guia completo de transmissão com narradores, comentaristas e mais

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima e promete entrar para a história como a maior edição já realizada do torneio. Disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, o Mundial será sediado por Estados Unidos, México e Canadá e contará, pela primeira vez, com 48 seleções participantes. Ao todo, serão 104 jogos espalhados pelos três países, em uma competição que marca uma nova era para o futebol mundial.
No Brasil, a cobertura também será histórica. Sete plataformas diferentes vão transmitir a Copa do Mundo: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Globoplay (streaming), ge tv (via Globoplay), Cazé TV (Youtube), SBT (TV aberta) e N Sports (Youtube). Entre elas, a Cazé TV será a única responsável por exibir todos os 104 jogos do torneio.
Este guia reúne todas as informações sobre onde assistir às partidas da Copa do Mundo de 2026, com datas, horários e locais dos jogos, além de detalhes dos narradores, comentaristas e repórteres de cada uma das emissoras do torneio.
Equipes de transmissão das emissoras da Copa do Mundo de 2026
Globo
Narradores: Everaldo Marques, Gustavo Villani, Renata Silveira e Paulo Andrade.
Comentaristas: Junior, Denilson, Cristiane Rozeira, Ana Thais Matos, Roger Flores e Caio Ribeiro.
Repórteres: Carlos Gil, Felipe Brisolla, Débora Gares, Kiko Menezes e Pedro Bassan.
Sportv
Narradores: Luiz Carlos Junior, Paulo Andrade e Dandan Pereira.
Comentaristas: Eric Faria, Ricardinho, Ledio Carmona e Grafite.
Repórteres: Carlos Gil, Felipe Brisolla, Débora Gares, Kiko Menezes e Pedro Bassan.
GE TV
Narradores: Jorge Iggor.
Comentaristas: Bruno Formiga e Raí Oliveira.
Repórteres: MarianaSpinelli e Talyssa Machado.
CazéTV
Narradores: Luís Felipe Freitas, Fernando Nardini, Raony Pacheco e Luis Alano.
Comentaristas: Casimiro Miguel, Guilherme Beltrão, Rafael Oliveira, Juliana Cabral, Fernando Campos (Donan) e Marcus Carvalho.
Repórteres: Fred Caldeira, Chico Moedas e Guilherme Beltrão.
SBT/N Sports:
Narradores: Galvão Bueno e Tiago Leifert.
Comentaristas: Alexandre Pato, Mauro Beting, Juninho Paulista e Mauro Naves.
Repórteres: Mauro Naves, André Hernan e Isabela Labate.
Veja onde assistir a todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Quinta-feira, 11 de junho
México x África do Sul
Grupo A - 1ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Coreia do Sul x República Tcheca
Grupo A - 1ª rodada
Horário e local: 23h (de Brasília) - Estádio Akron, Gualadajara (MEX)
Transmissão: Cazé TV
Sexta-feira, 12 de junho
Canadá x Bósnia e Herzegovina
Grupo B - 1ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - BMO Field, Toronto (CAN)
Transmissão: Cazé TV
Estados Unidos x Paraguai
Grupo D - 1ª rodada
Horário e local: 22h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Sábado, 13 de junho
Catar x Suíça
Grupo B - 1ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - Levi's Stadium, São Francisco (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Brasil x Marrocos
Grupo C - 1ª rodada
Horário e local: 19h (de Brasília) - MetLife Stadium, Nova York (EUA)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Haiti x Escócia
Grupo C - 1ª rodada
Horário e local: 22h (de Brasília) - Gillette Stadium, Boston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Domingo, 14 de junho
Austrália x Turquia
Grupo D - 1ª rodada
Horário e local: 01h (de Brasília) - BC Place, Vancouver (CAN)
Transmissão: Globo, ge tv, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Alemanha x Curaçau
Grupo E - 1ª rodada
Horário e local: 14h (de Brasília) - NRG Stadium, Houston (EUA)
Transmissão: Globo, ge tv, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Holanda x Japão
Grupo F - 1ª rodada
Horário e local: 17h (de Brasília) - AT&T Stadium, Dallas (EUA)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Costa do Marfim x Equador
Grupo E - 1ª rodada
Horário e local: 20h (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Suécia x Tunísia
Grupo F - 1ª rodada
Horário e local: 23h (de Brasília) - Estádio BBVA, Monterrey (MEX)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Segunda-feira, 15 de junho
Espanha x Cabo Verde
Grupo H - 1ª rodada
Horário e local: 13h (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Bélgica x Egito
Grupo G - 1ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - Lumen Field, Seattle (EUA)
Transmissão: Globo, ge tv, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Arábia Saudita x Uruguai
Grupo H - 1ª rodada
Horário e local: 19h (de Brasília) - Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv, Cazé TV, SBT e N Sports
Irã x Nova Zelândia
Grupo G - 1ª rodada
Horário e local: 22h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Terça-feira, 16 de junho
França x Senegal
Grupo I - 1ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - MetLife, Nova York (EUA)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Iraque x Noruega
Grupo I - 1ª rodada
Horário e local: 19h (de Brasília) - Gillette Stadium, Boston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Argentina x Argélia
Grupo J - 1ª rodada
Horário e local: 19h (de Brasília) - Arrowhead Stadium, Cidade do Kansas (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Quarta-feira, 17 de junho
Áustria x Jordânia
Grupo J - 1ª rodada
Horário e local: 01h (de Brasília) - Levi’s Stadium, São Francisco (EUA)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Portugal x República Democrática do Congo
Grupo K - 1ª rodada
Horário e local: 14h (de Brasília) - NRG Stadium, Houston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Inglaterra x Croácia
Grupo L - 1ª rodada
Horário e local: 17h (de Brasília) - AT&T Stadium, Dallas (EUA)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Gana x Panamá
Grupo L - 1ª rodada
Horário e local: 20h (de Brasília) - BMO Field, Toronto (CAN)
Transmissão: Cazé TV
Uzbequistão x Colômbia
Grupo K - 1ª rodada
Horário e local: 23h (de Brasília) - Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Quinta-feira, 18 de junho
República Tcheca x África do Sul
Grupo A - 2ª rodada
Horário e local: 13h (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Suíça x Bósnia e Herzegovina
Grupo B - 2ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Canadá x Catar
Grupo B - 2ª rodada
Horário e local: 19h (de Brasília) - BC Place, Vancouver (CAN)
Transmissão: Cazé TV
México x Coreia do Sul
Grupo A - 2ª rodada
Horário e local: 22h (de Brasília) - Estadio Guadalajara, Guadalajara (MEX)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Sexta-feira, 19 de junho
Estados Unidos x Austrália
Grupo D - 2ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - Lumen Field, Seattle (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Escócia x Marrocos
Grupo C - 2ª rodada
Horário e local: 19h (de Brasília) - Gillette Stadium, Boston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Brasil x Haiti
Grupo C - 2ª rodada
Horário e local: 21h30 (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Sábado, 20 de junho
Turquia x Paraguai
Grupo D - 2ª rodada
Horário e local: 00h (de Brasília) - Levi’s Stadium, São Francisco (EUA)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Holanda x Suécia
Grupo F - 2ª rodada
Horário e local: 14h (de Brasília) - NRG Stadium, Houston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Alemanha x Costa do Marfim
Grupo E - 2ª rodada
Horário e local: 17h (de Brasília) - BMO Field, Toronto (CAN)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Equador x Curaçau
Grupo E - 2ª rodada
Horário e local: 21h (de Brasília) - Arrowhead Stadium, Cidade do Kansas (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Domingo, 21 de junho
Tunísia x Japão
Grupo F - 2ª rodada
Horário e local: 01h (de Brasília) - Estádio BBVA, Monterrey (MEX)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Espanha x Arábia Saudita
Grupo H - 2ª rodada
Horário e local: 13h (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Bélgica x Irã
Grupo G - 2ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Uruguai x Cabo Verde
Grupo H - 2ª rodada
Horário e local: 19h (de Brasília) - Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Nova Zelândia x Egito
Grupo G - 2ª rodada
Horário e local: 22h (de Brasília) - BC Place, Vancouver (CAN)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Segunda-feira, 22 de junho
Argentina x Áustria
Grupo J - 2ª rodada
Horário e local: 14h (de Brasília) - AT&T Stadium, Dallas (EUA)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
França x Iraque
Grupo I - 2ª rodada
Horário e local: 18h (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Noruega x Senegal
Grupo I - 2ª rodada
Horário e local: 1h (de Brasília) - New York New Jersey Stadium, Nova Jersey (EUA)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Terça-feira, 23 de junho
Jordânia x Argélia
Grupo J - 2ª rodada
Horário e local: 00h (de Brasília) - Levi’s Stadium, São Francisco (EUA)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Portugal x Uzbequistão
Grupo K - 2ª rodada
Horário e local: 14h (de Brasília) - NRG Stadium, Houston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Inglaterra x Gana
Grupo L - 2ª rodada
Horário e local: 17h (de Brasília) - Gillette Stadium, Boston (EUA)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Panamá x Croácia
Grupo L - 2ª rodada
Horário e local: 20h (de Brasília) - BMO Field, Toronto (CAN)
Transmissão: Cazé TV
Colômbia x República Democrática do Congo
Grupo K - 2ª rodada
Horário e local: 23h (de Brasília) - Estadio Akron, Guadalajara (MEX)
Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV
Quarta-feira, 24 de junho
Suíça x Canadá
Grupo B - 3ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - BC Place, Vancouver (CAN)
Transmissão: Cazé TV
Bósnia e Herzegovina x Catar
Grupo B - 3ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - Lumen Field, Seattle (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Escócia x Brasil
Grupo C - 3ª rodada
Horário e local: 19h (de Brasília) - Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV
Marrocos x Haiti
Grupo C - 3ª rodada
Horário e local: 19h (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
República Tcheca x México
Grupo A - 3ª rodada
Horário e local: 22h (de Brasília) - Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)
Transmissão: Cazé TV
África do Sul x Coreia do Sul
Grupo A - 3ª rodada
Horário e local: 22h (de Brasília) - Estádio BBVA, Monterrey (MEX)
Transmissão: Cazé TV
Quinta-feira, 25 de junho
Curaçau x Costa do Marfim
Grupo E - 3ª rodada
Horário e local: 17h (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Equador x Alemanha
Grupo E - 3ª rodada
Horário e local: 17h (de Brasília) - MetLife Stadium, Nova York (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Japão x Suécia
Grupo F - 3ª rodada
Horário e local: 20h (de Brasília) - AT&T Stadium, Dallas (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Tunísia x Holanda
Grupo F - 3ª rodada
Horário e local: 20h (de Brasília) - Arrowhead Stadium, Cidade do Kansas (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Turquia x Estados Unidos
Grupo D - 3ª rodada
Horário e local: 3h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Paraguai x Austrália
Grupo D - 3ª rodada
Horário e local: 23h (de Brasília) - Levi’s Stadium, São Francisco (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Sexta-feira, 26 de junho
Noruega x França
Grupo I - 3ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - Gillette Stadium, Boston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Senegal x Iraque
Grupo I - 3ª rodada
Horário e local: 16h (de Brasília) - BMO Field, Toronto (CAN)
Transmissão: Cazé TV
Cabo Verde x Arábia Saudita
Grupo H - 3ª rodada
Horário e local: 21h (de Brasília) - NRG Stadium, Houston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Uruguai x Espanha
Grupo H - 3ª rodada
Horário e local: 21h (de Brasília) - Estádio BBVA, Guadalajara (MEX)
Transmissão: Cazé TV
Sábado, 27 de junho
Egito x Irã
Grupo G - 3ª rodada
Horário e local: 00h (de Brasília) - Lumen Field, Seattle (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Nova Zelândia x Bélgica
Grupo G - 3ª rodada
Horário e local: 00h (de Brasília) - BC Place, Vancouver (CAN)
Transmissão: Cazé TV
Panamá x Inglaterra
Grupo L - 3ª rodada
Horário e local: 18h (de Brasília) - MetLife Stadium, Nova York (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Croácia x Gana
Grupo L - 3ª rodada
Horário e local: 18h (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Colômbia x Portugal
Grupo K - 3ª rodada
Horário e local: 20h30 (de Brasília) - Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
Transmissão: Cazé TV
República Democrática do Congo x Uzbequistão
Grupo K - 3ª rodada
Horário e local: 20h30 (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Argélia x Áustria
Grupo J - 3ª rodada
Horário e local: 23h (de Brasília) - Arrowhead Stadium, Cidade do Kansas (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Jordânia x Argentina
Grupo J - 3ª rodada
Horário e local: 23h (de Brasília) - AT&T Stadium, Dallas (EUA)
Transmissão: Cazé TV