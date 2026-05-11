Onde assistir a todos os jogos da Copa do Mundo 2026 no Brasil por streaming, TV, Youtube e apps; veja um guia completo de transmissão com narradores, comentaristas e mais

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima e promete entrar para a história como a maior edição já realizada do torneio. Disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, o Mundial será sediado por Estados Unidos, México e Canadá e contará, pela primeira vez, com 48 seleções participantes. Ao todo, serão 104 jogos espalhados pelos três países, em uma competição que marca uma nova era para o futebol mundial.

No Brasil, a cobertura também será histórica. Sete plataformas diferentes vão transmitir a Copa do Mundo: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Globoplay (streaming), ge tv (via Globoplay), Cazé TV (Youtube), SBT (TV aberta) e N Sports (Youtube). Entre elas, a Cazé TV será a única responsável por exibir todos os 104 jogos do torneio.

Este guia reúne todas as informações sobre onde assistir às partidas da Copa do Mundo de 2026, com datas, horários e locais dos jogos, além de detalhes dos narradores, comentaristas e repórteres de cada uma das emissoras do torneio.

Equipes de transmissão das emissoras da Copa do Mundo de 2026





Globo

Narradores: Everaldo Marques, Gustavo Villani, Renata Silveira e Paulo Andrade.

Comentaristas: Junior, Denilson, Cristiane Rozeira, Ana Thais Matos, Roger Flores e Caio Ribeiro.

Repórteres: Carlos Gil, Felipe Brisolla, Débora Gares, Kiko Menezes e Pedro Bassan.

Sportv

Narradores: Luiz Carlos Junior, Paulo Andrade e Dandan Pereira.

Comentaristas: Eric Faria, Ricardinho, Ledio Carmona e Grafite.

Repórteres: Carlos Gil, Felipe Brisolla, Débora Gares, Kiko Menezes e Pedro Bassan.

GE TV

Narradores: Jorge Iggor.

Comentaristas: Bruno Formiga e Raí Oliveira.

Repórteres: MarianaSpinelli e Talyssa Machado.

CazéTV

Narradores: Luís Felipe Freitas, Fernando Nardini, Raony Pacheco e Luis Alano.

Comentaristas: Casimiro Miguel, Guilherme Beltrão, Rafael Oliveira, Juliana Cabral, Fernando Campos (Donan) e Marcus Carvalho.

Repórteres: Fred Caldeira, Chico Moedas e Guilherme Beltrão.

SBT/N Sports:

Narradores: Galvão Bueno e Tiago Leifert.

Comentaristas: Alexandre Pato, Mauro Beting, Juninho Paulista e Mauro Naves.

Repórteres: Mauro Naves, André Hernan e Isabela Labate.





Veja onde assistir a todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026



Quinta-feira, 11 de junho

México x África do Sul

Grupo A - 1ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV

Coreia do Sul x República Tcheca

Grupo A - 1ª rodada

Horário e local: 23h (de Brasília) - Estádio Akron, Gualadajara (MEX)

Transmissão: Cazé TV





Sexta-feira, 12 de junho

Canadá x Bósnia e Herzegovina

Grupo B - 1ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - BMO Field, Toronto (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Estados Unidos x Paraguai

Grupo D - 1ª rodada

Horário e local: 22h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV





Sábado, 13 de junho

Catar x Suíça

Grupo B - 1ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - Levi's Stadium, São Francisco (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Brasil x Marrocos

Grupo C - 1ª rodada

Horário e local: 19h (de Brasília) - MetLife Stadium, Nova York (EUA)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV

Haiti x Escócia

Grupo C - 1ª rodada

Horário e local: 22h (de Brasília) - Gillette Stadium, Boston (EUA)

Transmissão: Cazé TV





Domingo, 14 de junho

Austrália x Turquia

Grupo D - 1ª rodada

Horário e local: 01h (de Brasília) - BC Place, Vancouver (CAN)

Transmissão: Globo, ge tv, Globoplay, Sportv e Cazé TV

Alemanha x Curaçau

Grupo E - 1ª rodada

Horário e local: 14h (de Brasília) - NRG Stadium, Houston (EUA)

Transmissão: Globo, ge tv, Globoplay, Sportv e Cazé TV

Holanda x Japão

Grupo F - 1ª rodada

Horário e local: 17h (de Brasília) - AT&T Stadium, Dallas (EUA)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV

Costa do Marfim x Equador

Grupo E - 1ª rodada

Horário e local: 20h (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV

Suécia x Tunísia

Grupo F - 1ª rodada

Horário e local: 23h (de Brasília) - Estádio BBVA, Monterrey (MEX)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV





Segunda-feira, 15 de junho

Espanha x Cabo Verde

Grupo H - 1ª rodada

Horário e local: 13h (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Bélgica x Egito

Grupo G - 1ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - Lumen Field, Seattle (EUA)

Transmissão: Globo, ge tv, Globoplay, Sportv e Cazé TV

Arábia Saudita x Uruguai

Grupo H - 1ª rodada

Horário e local: 19h (de Brasília) - Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv, Cazé TV, SBT e N Sports

Irã x Nova Zelândia

Grupo G - 1ª rodada

Horário e local: 22h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

Transmissão: Cazé TV





Terça-feira, 16 de junho

França x Senegal

Grupo I - 1ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - MetLife, Nova York (EUA)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV

Iraque x Noruega

Grupo I - 1ª rodada

Horário e local: 19h (de Brasília) - Gillette Stadium, Boston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Argentina x Argélia

Grupo J - 1ª rodada

Horário e local: 19h (de Brasília) - Arrowhead Stadium, Cidade do Kansas (EUA)

Transmissão: Cazé TV





Quarta-feira, 17 de junho

Áustria x Jordânia

Grupo J - 1ª rodada

Horário e local: 01h (de Brasília) - Levi’s Stadium, São Francisco (EUA)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV

Portugal x República Democrática do Congo

Grupo K - 1ª rodada

Horário e local: 14h (de Brasília) - NRG Stadium, Houston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Inglaterra x Croácia

Grupo L - 1ª rodada

Horário e local: 17h (de Brasília) - AT&T Stadium, Dallas (EUA)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV

Gana x Panamá

Grupo L - 1ª rodada

Horário e local: 20h (de Brasília) - BMO Field, Toronto (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Uzbequistão x Colômbia

Grupo K - 1ª rodada

Horário e local: 23h (de Brasília) - Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV





Quinta-feira, 18 de junho

República Tcheca x África do Sul

Grupo A - 2ª rodada

Horário e local: 13h (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Suíça x Bósnia e Herzegovina

Grupo B - 2ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV

Canadá x Catar

Grupo B - 2ª rodada

Horário e local: 19h (de Brasília) - BC Place, Vancouver (CAN)

Transmissão: Cazé TV

México x Coreia do Sul

Grupo A - 2ª rodada

Horário e local: 22h (de Brasília) - Estadio Guadalajara, Guadalajara (MEX)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV





Sexta-feira, 19 de junho

Estados Unidos x Austrália

Grupo D - 2ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - Lumen Field, Seattle (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Escócia x Marrocos

Grupo C - 2ª rodada

Horário e local: 19h (de Brasília) - Gillette Stadium, Boston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Brasil x Haiti

Grupo C - 2ª rodada

Horário e local: 21h30 (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV





Sábado, 20 de junho

Turquia x Paraguai

Grupo D - 2ª rodada

Horário e local: 00h (de Brasília) - Levi’s Stadium, São Francisco (EUA)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV

Holanda x Suécia

Grupo F - 2ª rodada

Horário e local: 14h (de Brasília) - NRG Stadium, Houston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Alemanha x Costa do Marfim

Grupo E - 2ª rodada

Horário e local: 17h (de Brasília) - BMO Field, Toronto (CAN)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV

Equador x Curaçau

Grupo E - 2ª rodada

Horário e local: 21h (de Brasília) - Arrowhead Stadium, Cidade do Kansas (EUA)

Transmissão: Cazé TV





Domingo, 21 de junho

Tunísia x Japão

Grupo F - 2ª rodada

Horário e local: 01h (de Brasília) - Estádio BBVA, Monterrey (MEX)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV

Espanha x Arábia Saudita

Grupo H - 2ª rodada

Horário e local: 13h (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Bélgica x Irã

Grupo G - 2ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Uruguai x Cabo Verde

Grupo H - 2ª rodada

Horário e local: 19h (de Brasília) - Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV

Nova Zelândia x Egito

Grupo G - 2ª rodada

Horário e local: 22h (de Brasília) - BC Place, Vancouver (CAN)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV





Segunda-feira, 22 de junho

Argentina x Áustria

Grupo J - 2ª rodada

Horário e local: 14h (de Brasília) - AT&T Stadium, Dallas (EUA)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV

França x Iraque

Grupo I - 2ª rodada

Horário e local: 18h (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Noruega x Senegal

Grupo I - 2ª rodada

Horário e local: 1h (de Brasília) - New York New Jersey Stadium, Nova Jersey (EUA)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV





Terça-feira, 23 de junho

Jordânia x Argélia

Grupo J - 2ª rodada

Horário e local: 00h (de Brasília) - Levi’s Stadium, São Francisco (EUA)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV

Portugal x Uzbequistão

Grupo K - 2ª rodada

Horário e local: 14h (de Brasília) - NRG Stadium, Houston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Inglaterra x Gana

Grupo L - 2ª rodada

Horário e local: 17h (de Brasília) - Gillette Stadium, Boston (EUA)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV

Panamá x Croácia

Grupo L - 2ª rodada

Horário e local: 20h (de Brasília) - BMO Field, Toronto (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Colômbia x República Democrática do Congo

Grupo K - 2ª rodada

Horário e local: 23h (de Brasília) - Estadio Akron, Guadalajara (MEX)

Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV





Quarta-feira, 24 de junho

Suíça x Canadá

Grupo B - 3ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - BC Place, Vancouver (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Bósnia e Herzegovina x Catar

Grupo B - 3ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - Lumen Field, Seattle (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Escócia x Brasil

Grupo C - 3ª rodada

Horário e local: 19h (de Brasília) - Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Transmissão: SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV

Marrocos x Haiti

Grupo C - 3ª rodada

Horário e local: 19h (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

República Tcheca x México

Grupo A - 3ª rodada

Horário e local: 22h (de Brasília) - Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)

Transmissão: Cazé TV

África do Sul x Coreia do Sul

Grupo A - 3ª rodada

Horário e local: 22h (de Brasília) - Estádio BBVA, Monterrey (MEX)

Transmissão: Cazé TV





Quinta-feira, 25 de junho

Curaçau x Costa do Marfim

Grupo E - 3ª rodada

Horário e local: 17h (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Equador x Alemanha

Grupo E - 3ª rodada

Horário e local: 17h (de Brasília) - MetLife Stadium, Nova York (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Japão x Suécia

Grupo F - 3ª rodada

Horário e local: 20h (de Brasília) - AT&T Stadium, Dallas (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Tunísia x Holanda

Grupo F - 3ª rodada

Horário e local: 20h (de Brasília) - Arrowhead Stadium, Cidade do Kansas (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Turquia x Estados Unidos

Grupo D - 3ª rodada

Horário e local: 3h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Paraguai x Austrália

Grupo D - 3ª rodada

Horário e local: 23h (de Brasília) - Levi’s Stadium, São Francisco (EUA)

Transmissão: Cazé TV





Sexta-feira, 26 de junho

Noruega x França

Grupo I - 3ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - Gillette Stadium, Boston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Senegal x Iraque

Grupo I - 3ª rodada

Horário e local: 16h (de Brasília) - BMO Field, Toronto (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Cabo Verde x Arábia Saudita

Grupo H - 3ª rodada

Horário e local: 21h (de Brasília) - NRG Stadium, Houston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Uruguai x Espanha

Grupo H - 3ª rodada

Horário e local: 21h (de Brasília) - Estádio BBVA, Guadalajara (MEX)

Transmissão: Cazé TV





Sábado, 27 de junho

Egito x Irã

Grupo G - 3ª rodada

Horário e local: 00h (de Brasília) - Lumen Field, Seattle (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Nova Zelândia x Bélgica

Grupo G - 3ª rodada

Horário e local: 00h (de Brasília) - BC Place, Vancouver (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Panamá x Inglaterra

Grupo L - 3ª rodada

Horário e local: 18h (de Brasília) - MetLife Stadium, Nova York (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Croácia x Gana

Grupo L - 3ª rodada

Horário e local: 18h (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Colômbia x Portugal

Grupo K - 3ª rodada

Horário e local: 20h30 (de Brasília) - Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Transmissão: Cazé TV

República Democrática do Congo x Uzbequistão

Grupo K - 3ª rodada

Horário e local: 20h30 (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Argélia x Áustria

Grupo J - 3ª rodada

Horário e local: 23h (de Brasília) - Arrowhead Stadium, Cidade do Kansas (EUA)

Transmissão: Cazé TV