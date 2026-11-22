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A visita do goleiro alemão Marc-André Ter Stegen à Cidade Esportiva do Barcelona, durante a última Data Fifa, levantou questionamentos sobre a natureza de sua relação com o clube catalão, depois de ele ter se transferido por empréstimo ao Ajax, de Amsterdã, no verão passado.

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Segundo o jornal "Sport", da Catalunha, Ter Stegen esteve na Cidade Esportiva para dar sequência ao seu programa de tratamento com o departamento médico do Barcelona, como parte do trabalho de recuperação de um problema no joelho, e não apenas em uma simples visita aos ex-companheiros.

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O goleiro alemão passa por um tratamento complementar com o objetivo de melhorar a sensação no joelho e acompanhar a evolução do quadro, algo ligado à continuidade de seu contrato com o clube, apesar de ele estar atualmente na Holanda.

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A visita parece natural, já que ele continua vinculado ao Barcelona e precisa ter sua condição médica acompanhada regularmente.

O Barcelona havia anunciado oficialmente, em 4 de agosto, um acordo com o Ajax para emprestar o goleiro alemão até 30 de junho de 2027, para que ele vivesse uma nova experiência no Campeonato Holandês, depois de ter passado a segunda metade da temporada anterior no Girona, da Espanha, onde disputou apenas duas partidas por causa de uma lesão.

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Ter Stegen é considerado um dos ativos do Barcelona, depois de passar mais de 11 anos no clube, desde que chegou do Borussia Mönchengladbach no meio de 2014.

Nesse período, disputou 423 partidas oficiais com a camisa do time catalão e conquistou 21 títulos, entre eles a Liga dos Campeões de 2015, tornando-se um dos goleiros mais marcantes da história do clube.

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Apesar da ida para o Ajax, o futuro do goleiro alemão continua ligado ao Barcelona do ponto de vista contratual, já que seu vínculo com o clube vai até junho de 2028.

Assim, o fim do empréstimo, no meio de 2027, trará novamente à tona a discussão sobre seu futuro, seja com o retorno ao time, seja com a busca por um novo destino.

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Nesse contexto, surgiu o interesse do Valencia em contratar Ter Stegen, depois que Braulio Vázquez, diretor esportivo do clube, consultou a situação do goleiro alemão e a possibilidade de contratá-lo, segundo o programa "Onda Deportiva Valencia", da rádio Onda Cero.

No entanto, a movimentação ainda não evoluiu para negociações oficiais nem para um acordo entre as partes.

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Na seleção, Ter Stegen vive um momento positivo com a Alemanha sob o comando do técnico Jürgen Klopp, que assumiu o cargo em agosto e garantiu que o goleiro do Ajax será sua primeira opção enquanto mantiver a forma física e o nível de desempenho.

Ter Stegen foi titular nas duas últimas partidas da Alemanha pela Liga das Nações, contra Sérvia e Holanda, nos dias 13 e 16 de novembro.

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A seleção alemã venceu os dois jogos por 3 a 1 e 5 a 0, respectivamente, e avançou às quartas de final da Liga das Nações na liderança de seu grupo, à frente da Holanda. Na próxima fase, enfrentará a Bélgica, que terminou em segundo lugar, atrás da França.