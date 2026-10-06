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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Qual a situação de Arnold? Kane e Bellingham lideram a escalação da Inglaterra diante da República Tcheca

Inglaterra x Tchéquia
Inglaterra
Tchéquia
Liga das Nações A
H. Kane
J. Bellingham
T. Alexander-Arnold
T. Tuchel
England
Tchéquia
Alemanha

A dupla Harry Kane e Jude Bellingham comanda a escalação da seleção da Inglaterra para enfrentar seu convidado, a seleção da República Tcheca, no estádio de Wembley, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

O alemão Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, optou por iniciar com Trent Alexander-Arnold como titular, após poupá-lo na partida passada, que terminou com a goleada da Inglaterra sobre a Croácia (7 a 0).

A partida de ida, disputada em solo tcheco pela segunda rodada, havia terminado com a vitória dos ingleses (2 a 0).

A escalação da Inglaterra ficou da seguinte forma:

Goleiro: Pickford.

Defesa: Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall.

Meio-campo: Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham.

Ataque: Eze, Rogers, Harry Kane.

A seleção inglesa entra nesta partida com 6 pontos, na segunda colocação, atrás da seleção da Espanha, líder com aproveitamento perfeito (9 pontos), enquanto a seleção da República Tcheca ocupa a lanterna, sem nenhum ponto.


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