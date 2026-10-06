A dupla Harry Kane e Jude Bellingham comanda a escalação da seleção da Inglaterra para enfrentar seu convidado, a seleção da República Tcheca, no estádio de Wembley, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.
O alemão Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, optou por iniciar com Trent Alexander-Arnold como titular, após poupá-lo na partida passada, que terminou com a goleada da Inglaterra sobre a Croácia (7 a 0).
A partida de ida, disputada em solo tcheco pela segunda rodada, havia terminado com a vitória dos ingleses (2 a 0).
A escalação da Inglaterra ficou da seguinte forma:
Goleiro: Pickford.
Defesa: Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall.
Meio-campo: Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham.
Ataque: Eze, Rogers, Harry Kane.
A seleção inglesa entra nesta partida com 6 pontos, na segunda colocação, atrás da seleção da Espanha, líder com aproveitamento perfeito (9 pontos), enquanto a seleção da República Tcheca ocupa a lanterna, sem nenhum ponto.