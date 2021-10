Qual a escalação do Santos contra o Atlético-MG?

O Peixe volta aos gramados nesta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), pelo Brasileirão

Querendo embalar de vez no Brasileirão e vindo de vitória diante do Grêmio, o Santos volta aos gramados nesta quarta-feira (13), diante do Atlético-MG, pela 26ª rodada da competição.

Contra o líder do campeonato, o Peixe quer aproveitar os desfalques do rival para tentar uma vitória improvável neste momento. Vale lembrar que, no primeiro turno, o time paulista venceu o Galo por 2 a 0.

A principal perda do treinador Fábio Carille para o confronto será o meio-campista Carlos Sánchez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Felipe Jonatan é outro que está de fora pelo terceiro cartão, mas já havia perdido a posição para Lucas Braga.

A tendência é que Jean Mota seja o substituto do uruguaio. Assim, o técnico deve manter o 3-5-2 dos últimos jogos. Kaiky, John, Luiz Felipe, Sandry e Kevin Malthus também estão fora da lista de relacionados por lesão.

Além de Lucas Braga na ala esquerda, Marcos Guilherme, na ala direita, e Vinícius Balieiro, na zaga, devem seguir improvisados. Léo Baptistão e Marinho seguirão fazendo dupla na frente.

O Peixe deve entrar em campo com: João Paulo; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme, Camacho, Jean Mota, Vinícius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho e Léo Baptistão.

O Santos viaja para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileirão.