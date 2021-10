Qual a escalação do Corinthians contra o Bahia?

O Timão deve ir com força máxima tentando mater a invencibilidade no Brasileirão

Com a Fiel torcida de volta às arquibancadas, o Corinthians recebe o Bahia na Neo Química Arena, nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de um empate heróico, o time de Sylvinho entra em campo tentando manter uma invencibilidade que já dura nove jogos e, para isso, o elenco está quase completo.

Sexto colocado do Brasileirão há sete rodadas, o Timão finalmente terá sua torcida empurrando a equipe novamente, em busca de escalar a tabela em busca do G-4 e uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores de 2022. Já o Bahia chega para o duelo como o primeiro time da zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos conquistados e com uma vitória nas últimas 12 partidas disputadas.

Para o duelo, o técnico Sylvinho tem apenas dois desfalques, que já vem de alguns jogos: Roni, com um entorse ligamentar do joelho direito, e Ruan Oliveira, em revisão cirúrgica do joelho esquerdo, seguem de fora da lista de relacionados.

Desta forma, o time deve ir com força máxima para o jogo, incluindo os quatro reforços que chegaram ainda neste semestre. Willian, que saiu do empate contra o Red Bull Bragantino com dores, treinou normalmente e não deve ficar de fora.

A principal dúvida, no caso, fica para uma posição no meio de campo. Cantillo fez boas partidas enquanto Gabriel esteve suspenso e ganhou força para uma vaga de titular, no entanto, o camisa 5 está de volta aos relacionados e pode retomar sua posição.

O provável time do Corinthians contra o Bahia é escalado com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Gabriel), Giuliano e Renato Augusto; Gabriel Pereira, Willian e Róger Guedes.

Destes, Cássio, Cantillo, Marquinhos, João Victor e Fábio Santos estão pendurados com dois cartões amarelos cada. Caso alguém da lista seja punido, vai desfalcar o time contra o Sport, no sábado (9), na Ilha do Retiro.