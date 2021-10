Qual a escalação do Atlético-MG contra o Fortaleza?

Com vaga encaminhada para a final da Copa do Brasil, o Galo deve manter a base do time considerado titular

Depois de construir uma boa vantagem no jogo de ida, em casa, o Atlético-MG viajou para o Ceará, onde vai enfrentar o Fortaleza, nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa do Brasil. Com o time quase todo titular e o 4 a 0 no primeiro jogo, o Galo está confortável em busca de uma vaga na final do torneio.

Vivendo grandes fases, Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Mesmo jogando em casa, o Tricolor tem uma missão bastante difícil, depois de sofrer uma derrota por 4 a 0 em Belo Horizonte, na semana passada. O Galo, por outro lado, está bem próximo de mais uma final.

Podendo até perder de 3 a 0, o time do técnico Cuca deve manter a mesma base do time que vem sendo titular, mudando apenas peças pontuais em casos de desfalques. São apenas quatros as baixas do Galo: Allan (suspenso); Mariano (se recupera de lesão), Savarino (dores no púbis), Nathan Silva (já jogou pelo Atlético-GO na Copa do Brasil 2021).

Para o lugar de Mariano, na lateral direita, Guga deve ser o escolhido mais uma vez, assim como aconteceu no Campeonato Brasileiro. No caso de Nathan Silva, Réver, seu reserva imediato, deve ficar com a posição de titular, enquanto Tchê Tchê aparece como favorito para substituir Allan, que forçou o terceiro cartão amarelo para não correr o risco de perder a grande final, e Alan Franco também é opção.

Só quem aparece com chance de ser poupado é Matías Zaracho. O argentino é o único pendurado da equipe e, com uma vantagem confortável, Cuca pode optar por deixá-lo de fora para não arriscar perdê-lo em uma eventual decisão.

A provável escalação do Atlético-MG contra o Fortaleza tem: Everson; Guga, Réver, Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê, Zaracho (Dylan) e Nacho Fernández; Hulk e Keno.