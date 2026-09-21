Quais são os nomes favoritos do Internacional para assumir o time no lugar de Paulo Pezzolano?

O Internacional demitiu o técnico Paulo Pezzolano na noite do último domingo (20), após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, e agora busca um novo comandante para a reta final do Brasileirão. A diretoria colorada trabalha para definir o sucessor do uruguaio rapidamente, com a intenção de integrar o novo treinador ao elenco antes da pausa para a Data Fifa. O Inter ocupa atualmente a 18ª colocação, com 28 pontos, e terá mais 10 rodadas pela frente.

Segundo apuração do GE, os dois nomes mais cotados neste momento são Luís Zubeldía, que está sem clube, e Mauricio Barbieri, atualmente no Juventude. Apesar da preferência pelos dois treinadores, existem dificuldades contratuais que podem interferir no avanço das conversas. A expectativa da diretoria é passar a segunda-feira em contatos e sondagens para tentar encaminhar a contratação e anunciar o novo técnico até terça-feira (22).

No caso de Barbieri, o principal entrave é a necessidade de negociar com o Juventude. O treinador tem contrato com o clube de Caxias do Sul até o fim do ano e, para tirá-lo do Alfredo Jaconi, o Inter teria de pagar uma multa rescisória. A situação financeira delicada do Colorado, porém, dificulta o pagamento do valor.

Ainda assim, Barbieri reúne fatores que agradam internamente: já trabalhou com Abel Braga, atual diretor técnico do Inter, no Vasco, enquanto Fabinho Soldado foi seu companheiro de trabalho no Flamengo em 2018, quando o atual executivo colorado atuava na análise de mercado e desempenho.

Zubeldía, por outro lado, não exige uma negociação com outro clube, já que está livre no mercado desde que deixou o Fluminense, em agosto. O argentino, inclusive, já esteve no radar do Inter no ano passado, quando foi procurado para substituir Roger Machado. Na ocasião, porém, a direção optou pelo argentino Ramón Díaz. Agora, a principal questão está no formato do contrato: Zubeldía não se mostra interessado em assinar um vínculo de apenas 10 jogos, e o Inter teria de discutir uma extensão para 2027.

O problema é que a situação política do clube torna um contrato mais longo uma decisão mais delicada. O mandato do presidente Alessandro Barcellos termina no fim do ano, quando o Internacional passará por eleição. Por isso, a definição do novo técnico precisa considerar não apenas a urgência esportiva para as dez rodadas restantes, mas também o cenário administrativo do clube para 2027. O acordo previsto pela direção, de qualquer forma, é inicialmente até o fim desta temporada.

Além de Zubeldía e Barbieri, a apuração do GE informa que o Inter também negocia com outros nomes mantidos em sigilo. A ideia é concluir a escolha até terça-feira e já ter o novo comandante no CT Parque Gigante durante a reapresentação do elenco, aproveitando o período de pausa internacional para trabalhar antes do próximo compromisso, no dia 7 de outubro, contra o Corinthians.