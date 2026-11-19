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Uma reportagem publicada nesta quinta-feira afirmou que Walid Regragui, ex-técnico do Marrocos, está muito perto de assumir o comando de uma nova seleção árabe nos próximos dias.

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O site francês "Foot Mercato" destacou que, após deixar o comando da seleção marroquina, Walid Regragui pode voltar ao trabalho nos próximos dias.

Apesar de ter tido o nome ligado recentemente ao Lens, da França, o treinador de 51 anos está perto de retornar ao Catar, país que conhece bem.

De acordo com fontes exclusivas do site francês, o ex-técnico do Marrocos está a apenas um passo de assumir o comando da seleção do Catar.

O destino tem grande importância para Regragui, que mantém uma relação especial com o Catar depois do trabalho bem-sucedido no Al-Duhail. Embora tenha recebido diversas propostas de seleções nacionais nos últimos meses, o Catar era a única opção internacional com chances reais de convencê-lo, já que ele vinha dando prioridade a um projeto em clube.

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Embora a possibilidade do Lens tenha sido amplamente discutida nos últimos tempos, as negociações com o Catar vêm de mais longe. A federação catariana demonstra há vários meses um forte interesse em contratar Walid Regragui, que antes preferia esperar uma oportunidade de dirigir um clube.

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No entanto, o projeto apresentado pelos catarianos, que inclui especialmente um elenco com vários jogadores naturalizados, acabou chamando sua atenção.

Trata-se de uma oportunidade muito atraente para o treinador marroquino, que tem amplo conhecimento do ambiente do futebol local e de suas exigências.

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Salvo algum imprevisto, Walid Regragui deve voltar em breve ao Catar, desta vez com a ambição de assumir o comando da seleção do país.

Futuro incerto de Lopetegui

O nome de Walid Regragui, ex-técnico da seleção do Marrocos , voltou à lista de candidatos em meio à incerteza sobre o futuro do espanhol Julen Lopetegui no comando do Catar.

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O nome do treinador marroquino surge neste momento justamente quando Lopetegui se aproxima da saída do cargo, em razão de resultados que ficaram abaixo das expectativas da seleção catariana, o que levou a federação a estudar alternativas para uma eventual mudança no comando técnico.

Os dirigentes da federação catariana veem Regragui como uma opção adequada para comandar a seleção, com base em sua experiência à frente do Marrocos e nos resultados obtidos durante sua passagem, depois de levar a equipe a uma conquista histórica na Copa do Mundo de 2022.

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Regragui conduziu a seleção marroquina às semifinais da Copa do Mundo do Catar, tornando-a a primeira seleção árabe e africana a alcançar essa fase na história do torneio, feito que fortaleceu sua presença no cenário dos treinadores e valorizou seu nome no mercado.

Além disso, Regragui tem ligações com figuras catarianas de destaque, o que pode facilitar o diálogo entre as partes caso a federação decida passar da fase de análise de seu nome entre os candidatos para a abertura de contatos oficiais.