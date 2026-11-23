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O sindicato de jogadores FIFPRO voltou a criticar duramente os dirigentes do Bayern de Munique pela forma como tratam Jamal Musiala. O CEO Jan-Christian Dreesen reagiu com perplexidade.

Discutir publicamente o estado de saúde do jogador da seleção e questionar seu salário enquanto ele se recupera "revela uma profunda falta de humanidade e sensibilidade", afirmou o presidente da FIFPRO, Sergio Marchi, em comunicado divulgado na segunda-feira, segundo o "Absolut Bayern".

Musiala merece "o apoio de seu clube e a certeza de que seu contrato será cumprido", prosseguiu Marchi, que condenou "veementemente" as declarações dos dirigentes do Bayern.

Marchi também defendeu o jogador de 23 anos diante da possibilidade de uma redução salarial: "Sou totalmente solidário com Jamal. O Bayern precisa apoiá-lo durante toda a recuperação e cumprir incondicionalmente o contrato assinado."

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O dirigente citou um exemplo da América do Sul: "Na Argentina, o acordo coletivo dos jogadores profissionais protege o salário acertado até a liberação médica quando uma lesão ou doença fora do controle do jogador o impede de jogar, mesmo que o contrato já tenha terminado."

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Por isso, é lamentável "ouvir dirigentes de um clube do porte do Bayern questionarem se vão cumprir um contrato ainda em vigor. Isso é um retrocesso para o futebol", afirmou.

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Por que o Bayern de Munique se surpreendeu com a FIFPRO

O CEO Jan-Christian Dreesen reagiu com perplexidade às duras críticas da FIFPRO. "É claro que o caso preocupa os torcedores, porque cada um dos nossos jogadores é um de nós. E, sim, é verdade! Jamal é um de nós! É justamente por isso que cuidamos dele. Portanto, era claro que haveria repercussão", disse ele em entrevista ao tz/Münchner Merkur e ao Bild: "Mas, sinceramente, fiquei apenas surpreso com a reação da FIFPro. Essa associação de jogadores, na verdade, nem sequer tem representação na Alemanha..."

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O diretor esportivo Max Eberl e o técnico Vincent Kompany estão "convencidos do potencial de Jamal, estão convencidos de que ele pode recuperar sua antiga forma. É nisso que todos nós apostamos", acrescentou Dreesen: "E, é claro, estamos falando da pessoa. Todos nós queremos que ele volte a ser o jogador de antes em campo!"

Musiala, que sofre de um distúrbio neurológico funcional com crises de ausência, é alvo de debates acalorados no clube recordista de títulos alemães. O ex-presidente do conselho Karl-Heinz Rummenigge intensificou a discussão após o jogo contra o Colônia (1 a 1), quando questionou publicamente a capacidade de Musiala de atuar e falou sobre possíveis ajustes em seu contrato.

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"Era impossível não perceber, nos últimos dois dias, que o assunto voltou a repercutir. Ainda assim, mantenho minha posição: é nosso dever de cuidado dar tempo a Jamal para se recuperar e voltar à antiga forma", disse Dreesen sobre o debate: "Ao mesmo tempo, também temos uma responsabilidade com o clube. Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge não disseram nada diferente disso, embora com ênfases distintas. E acho que isso também pode ser dito."

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Existe um acordo secreto entre Musiala e o Bayern de Munique?

Segundo o Süddeutscher Zeitung, os representantes de Musiala e o clube teriam chegado a um acordo verbal no verão . Teria ficado acertado que o contrato de Musiala seria ajustado caso o jogador não conseguisse voltar a apresentar o desempenho de antes.

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"Eu não estava presente nessa reunião", acrescentou Dreesen sobre a reportagem do SZ: "Portanto, não posso dizer nada a respeito. Mas, se ela aconteceu antes do programa de debates do BR no qual Uli falou pela primeira vez sobre o assunto, certamente ele tinha isso em mente ao fazer suas declarações."

Em uma participação no Bayerischen Rundfunk há duas semanas, Hoeneß apontou pela primeira vez a discrepância entre o salário de Musiala e sua capacidade atual de atuar e falou em um "dilema". Ele também levantou dúvidas sobre a possibilidade de Musiala voltar à melhor forma: "Ele tem uma doença que não é facilmente curável, mas que pode ser razoavelmente controlada com medicamentos", disse o presidente honorário do clube recordista de títulos alemães no programa "Sonntags-Stammtisch", antes de acrescentar uma consideração delicada: "Mas será que algum dia ele voltará a ter a capacidade que tinha antes…".