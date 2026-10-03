Prévia do amistoso internacional entre EUA e México: tudo o que você precisa saber

EUA x México: detalhes da partida

Amistosos - Rodada 1 3 de out. de 2026 - 22:00

Estados Unidos e México darão o pontapé inicial em 4 de outubro de 2026, às 02:00 GMT (3 de outubro, 19:00 MST / 22:00 EST / 4 de outubro, 03:00 BST / 04:00 SAST).

Rivalidade renovada no deserto

A seleção masculina dos Estados Unidos recebe sua arquirrival México no State Farm Stadium para um amistoso de destaque no outono. Entrando em um novo ciclo internacional, o USMNT de Mauricio Pochettino busca dar sequência a uma janela perfeita em setembro e testar seu elenco em evolução contra o principal concorrente da CONCACAF. Para o México de Rafael Márquez, enfrentar os americanos em solo dos Estados Unidos oferece uma oportunidade crucial para ganhar embalo e ajustar o controle tático sob sua nova era no comando.

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A arrancada de setembro dos Yanks: jovens estrelas impulsionam vitórias consecutivas

O USMNT chega à noite de sábado embalado após garantir vitórias consecutivas durante a janela de setembro. Depois de vencer o Peru por 4 a 1, a equipe de Pochettino conquistou um emocionante triunfo por 4 a 2 sobre o Chile em St. Louis. O veterano Sebastian Berhalter e o defensor Chris Richards marcaram, ao lado dos gols das sensações adolescentes Julian Hall e Mathis Albert, de 17 anos, que se tornou o artilheiro mais jovem da história do USMNT. Com líderes importantes como Gio Reyna, Tyler Adams e Sergiño Dest guiando um núcleo jovem e enérgico, os americanos chegam ao clássico com muita confiança.

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A janela invicta de amistosos de El Tri sob o comando de Márquez

O México viaja para o Arizona após passar por uma resiliente janela internacional de setembro. Depois do empate por 1 a 1 contra a Colômbia, El Tri arrancou outro empate por 1 a 1 diante do Peru na Red Bull Arena. Após sair atrás no primeiro tempo, o defensor Víctor Guzmán empatou aos 49 minutos para preservar a sequência invicta do México. O técnico Rafael Márquez utilizou a janela para integrar talentos dinâmicos como Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo e Santiago Giménez, enquanto o México busca recuperar o direito de se gabar nesta rivalidade.

Duelo no State Farm Stadium: transição jovem contra controle no meio-campo

Jogos entre EUA e México sempre trazem atmosfera intensa e competitividade à flor da pele. O USMNT vai apostar em transições rápidas com Gio Reyna, Julian Hall e Malik Tillman para explorar os espaços no campo mexicano. Enquanto isso, o México tentará controlar o ritmo por meio da conexão no meio-campo entre Orbelín Pineda, Luis Chávez e Álvaro Fidalgo, enquanto procura o atacante Santiago Giménez dentro da área. Com orgulho local e embalo em jogo, este confronto promete fortes emoções desde o apito inicial.

Possíveis escalações

EUA: Schwake; Freeman, Campbell, Trusty, Miller; Musah, Adams; Albert, Berhalter, Reyna; Hall

México: Rangel; Sanchez, Vasquez, Reyes, Gallardo; Lira, Romo; Alvarado, Pineda, Lozano; Gimenez

Notícias das equipes e elencos

Atualmente, não há informações confirmadas sobre a equipe dos Estados Unidos para esta partida. Informações completas sobre lesões, suspensões e escalação serão atualizadas mais perto do pontapé inicial, assim que forem confirmadas pela comissão técnica.

O México está em situação semelhante, sem detalhes confirmados do elenco neste momento. Atualizações sobre disponibilidade e os planos de seleção de Javier Aguirre serão adicionadas assim que surgirem.

Forma

O USMNT chega para este confronto tendo vencido três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Peru em amistoso, e a equipe também bateu Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e a Austrália por 2 a 0 durante a Copa do Mundo. As duas derrotas nessa sequência vieram contra a Bélgica (1 a 4) e a Turquia (derrota por 3 a 2 na fase de grupos). Ao longo dessas cinco partidas, os Estados Unidos marcaram 11 gols e sofreram 10.

O México venceu três de seus últimos cinco jogos, empatou um e perdeu um. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Colômbia em amistoso, e antes disso a equipe derrotou o Equador por 2 a 0 e a Tchéquia por 3 a 0 na Copa do Mundo. Sua única derrota nessa sequência foi um revés por 3 a 2 para a Inglaterra nas oitavas de final. El Tri marcou sete gols e sofreu quatro ao longo dessas cinco partidas.

Histórico do confronto

O México leva vantagem no encontro mais recente entre essas seleções, uma vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos na Copa Ouro da CONCACAF de 2025. Esse resultado, porém, representa algo como um ponto fora da curva na história recente, já que o USMNT dominou a série mais ampla, vencendo três dos últimos cinco confrontos, incluindo um triunfo por 2 a 0 em uma partida da Liga das Nações da CONCACAF de 2024 e uma vitória por 3 a 0 na mesma competição em 2023. A outra vitória do México veio em um amistoso de 2024. A série tem sido intensamente disputada, mas o equilíbrio de forças mudou claramente em direção aos Estados Unidos em cenários competitivos.