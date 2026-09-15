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Prévia de Sevilla x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber

La Liga
Barcelona
Sevilla
Raphinha
L. Yamal
A. Gordon

Prévia completa de Sevilla x Barcelona em LaLiga. Falamos sobre tática, notícias das equipes, momento e mais.

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La Liga - Rodada 7
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla x Barcelona começa em 19 de setembro de 2026 às 15:00 EST e 19:00 GMT.

O Barça vive fase ameaçadora enquanto os perseguidores observam

Atual campeão, o Barcelona vive fase cintilante tanto no cenário doméstico quanto na Europa. O time de Hansi Flick venceu todas as cinco partidas da liga e marcou 21 gols no processo. Em alguns momentos, a equipe pareceu irresistível, com um trio de ataque fluido, trocando de posição e causando estragos, mesmo sem utilizar um centroavante de ofício. O capitão do clube, Raphinha, vive a melhor fase da carreira atuando como falso 9, o novo reforço Anthony Gordon já está se tornando um favorito da torcida com suas atuações incansáveis pela esquerda, e o talismã Lamine Yamal segue atormentando os defensores do lado esquerdo.

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAGetty Images

O Sevilla parece muito melhor após uma temporada 2025-26 turbulenta

Os mandantes também começaram bem. Com três vitórias em cinco jogos, o Sevilla ocupa a sexta colocação na ainda inicial tabela de LaLiga. A única mancha até aqui foi a derrota em casa para o Atletico Madrid. Já é uma melhora enorme em relação à última temporada, quando terminou em 13º na tabela e teve a quarta pior campanha como mandante da divisão. Este é, no entanto, o grande teste neste início, contra um trio ofensivo temível que pode marcar gols do nada.

Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Principais estatísticas e notícias de lesão

  • Os últimos cinco confrontos de LaLiga entre as equipes produziram 26 gols.
  • Raphinha, do Barcelona, já tem seis gols e três assistências em LaLiga nesta temporada.
  • Os últimos oito gols do Sevilla em todas as competições foram marcados por jogadores diferentes.

Prováveis escalações

Sevilla (442): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.

Barça (433): Joan García; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Sevilla x Barcelona

Técnico

  • L. Garcia

O Sevilla não contará com Ruben Vargas por lesão para este jogo, e o time de Luis Garcia não tem suspensões listadas neste momento. Novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Barcelona viaja com duas preocupações por lesão. Roony Bardghji e Frenkie de Jong estão ambos fora para Hansi Flick, embora a profundidade do elenco tenha garantido que os resultados não sofram na ausência deles.

Forma

SEV

SEV - Sequência

RAY
V2-1
ATH
V1-3
ATM
D1-3
ESP
E1-1
VAL
V1-0
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BAR

BAR - Sequência

ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
Gol marcado (sofrido)
21/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Sevilla somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos de LaLiga. Sua partida mais recente foi uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Valencia, em 11 de setembro, e também conquistou um triunfo fora de casa por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao em agosto. Sua única derrota nessa sequência veio contra o Atletico Madrid, que o venceu por 3 a 1 no Pizjuan em 29 de agosto. Ao longo desses cinco jogos, o Sevilla marcou seis gols e sofreu seis.

O Barcelona venceu todas as suas últimas cinco partidas entre LaLiga e a Champions League, marcando 17 gols e sofrendo apenas dois. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Levante, em 13 de setembro, e também marcou cinco gols contra Feyenoord e Valencia nessa sequência. O time de Flick não sofreu gols em duas partidas seguidas fora de casa e não mostra sinais de desaceleração.

Histórico do confronto

Confrontos

SevillaEmpateBarcelona
1
0
4
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
9Gols marcados17
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em março de 2026, quando o Barcelona venceu por 5 a 2 em casa, em LaLiga. Antes disso, o Sevilla bateu o Barcelona por 4 a 1 no Pizjuan em outubro de 2025, sua única vitória nos últimos cinco confrontos diretos. O Barcelona venceu três desses cinco encontros, com o Sevilla somando uma vitória e uma derrota em casa nesse período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
D
V
V
V
3
BétisBétisBET
540176+112
V
V
D
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
D
V
V
E
V
5
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
5311106+410
V
D
V
E
V
6
SevillaSevillaSEV
531186+210
V
E
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
E
V
V
E
E
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
V
E
D
D
V
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
E
V
V
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
D
V
D
E
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
D
D
V
V
E
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
E
V
D
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
E
V
E
D
14
GetafeGetafeGET
512236-35
E
E
D
V
D
15
Celta de VigoCelta de VigoCEL
604236-34
E
E
E
D
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
D
V
D
E
D
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
E
E
D
E
D
18
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
D
D
D
E
E
19
ElcheElcheELC
5023613-72
E
D
D
D
E
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na classificação atual de LaLiga, o Barcelona aparece em primeiro, enquanto o Sevilla ocupa a quinta posição.

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