Sevilla x Barcelona começa em 19 de setembro de 2026 às 15:00 EST e 19:00 GMT.
O Barça vive fase ameaçadora enquanto os perseguidores observam
Atual campeão, o Barcelona vive fase cintilante tanto no cenário doméstico quanto na Europa. O time de Hansi Flick venceu todas as cinco partidas da liga e marcou 21 gols no processo. Em alguns momentos, a equipe pareceu irresistível, com um trio de ataque fluido, trocando de posição e causando estragos, mesmo sem utilizar um centroavante de ofício. O capitão do clube, Raphinha, vive a melhor fase da carreira atuando como falso 9, o novo reforço Anthony Gordon já está se tornando um favorito da torcida com suas atuações incansáveis pela esquerda, e o talismã Lamine Yamal segue atormentando os defensores do lado esquerdo.Getty Images
O Sevilla parece muito melhor após uma temporada 2025-26 turbulenta
Os mandantes também começaram bem. Com três vitórias em cinco jogos, o Sevilla ocupa a sexta colocação na ainda inicial tabela de LaLiga. A única mancha até aqui foi a derrota em casa para o Atletico Madrid. Já é uma melhora enorme em relação à última temporada, quando terminou em 13º na tabela e teve a quarta pior campanha como mandante da divisão. Este é, no entanto, o grande teste neste início, contra um trio ofensivo temível que pode marcar gols do nada.Getty Images
Principais estatísticas e notícias de lesão
- Os últimos cinco confrontos de LaLiga entre as equipes produziram 26 gols.
- Raphinha, do Barcelona, já tem seis gols e três assistências em LaLiga nesta temporada.
- Os últimos oito gols do Sevilla em todas as competições foram marcados por jogadores diferentes.
Prováveis escalações
Sevilla (442): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.
Barça (433): Joan García; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Sevilla x Barcelona
Técnico
- L. Garcia
O Sevilla não contará com Ruben Vargas por lesão para este jogo, e o time de Luis Garcia não tem suspensões listadas neste momento. Novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.
O Barcelona viaja com duas preocupações por lesão. Roony Bardghji e Frenkie de Jong estão ambos fora para Hansi Flick, embora a profundidade do elenco tenha garantido que os resultados não sofram na ausência deles.
Forma
O Sevilla somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos de LaLiga. Sua partida mais recente foi uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Valencia, em 11 de setembro, e também conquistou um triunfo fora de casa por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao em agosto. Sua única derrota nessa sequência veio contra o Atletico Madrid, que o venceu por 3 a 1 no Pizjuan em 29 de agosto. Ao longo desses cinco jogos, o Sevilla marcou seis gols e sofreu seis.
O Barcelona venceu todas as suas últimas cinco partidas entre LaLiga e a Champions League, marcando 17 gols e sofrendo apenas dois. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Levante, em 13 de setembro, e também marcou cinco gols contra Feyenoord e Valencia nessa sequência. O time de Flick não sofreu gols em duas partidas seguidas fora de casa e não mostra sinais de desaceleração.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em março de 2026, quando o Barcelona venceu por 5 a 2 em casa, em LaLiga. Antes disso, o Sevilla bateu o Barcelona por 4 a 1 no Pizjuan em outubro de 2025, sua única vitória nos últimos cinco confrontos diretos. O Barcelona venceu três desses cinco encontros, com o Sevilla somando uma vitória e uma derrota em casa nesse período.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|21
|4
|+17
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|14
|4
|+10
|12
V
D
V
V
V
|3
|5
|4
|0
|1
|7
|6
|+1
|12
V
V
D
V
V
|4
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|+6
|10
D
V
V
E
V
|5
|5
|3
|1
|1
|10
|6
|+4
|10
V
D
V
E
V
|6
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
V
E
D
V
V
|7
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|+3
|9
E
V
V
E
E
|8
|5
|2
|1
|2
|8
|5
|+3
|7
V
E
D
D
V
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
E
V
V
D
D
|10
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
V
D
V
D
E
|11
|5
|2
|1
|2
|5
|8
|-3
|7
D
D
V
V
E
|12
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|7
D
V
E
V
D
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
D
E
V
E
D
|14
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|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
E
E
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V
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|15
|6
|0
|4
|2
|3
|6
|-3
|4
E
E
E
D
D
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|5
|1
|1
|3
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|14
|-6
|4
D
V
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D
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|0
|3
|2
|2
|8
|-6
|3
E
E
D
E
D
|18
|5
|0
|2
|3
|7
|10
|-3
|2
D
D
D
E
E
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|5
|0
|2
|3
|6
|13
|-7
|2
E
D
D
D
E
|20
|5
|0
|1
|4
|1
|10
|-9
|1
D
D
D
D
E
Na classificação atual de LaLiga, o Barcelona aparece em primeiro, enquanto o Sevilla ocupa a quinta posição.