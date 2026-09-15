La Liga - Rodada 7 19 de set. de 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla x Barcelona começa em 19 de setembro de 2026 às 15:00 EST e 19:00 GMT.

O Barça vive fase ameaçadora enquanto os perseguidores observam

Atual campeão, o Barcelona vive fase cintilante tanto no cenário doméstico quanto na Europa. O time de Hansi Flick venceu todas as cinco partidas da liga e marcou 21 gols no processo. Em alguns momentos, a equipe pareceu irresistível, com um trio de ataque fluido, trocando de posição e causando estragos, mesmo sem utilizar um centroavante de ofício. O capitão do clube, Raphinha, vive a melhor fase da carreira atuando como falso 9, o novo reforço Anthony Gordon já está se tornando um favorito da torcida com suas atuações incansáveis pela esquerda, e o talismã Lamine Yamal segue atormentando os defensores do lado esquerdo.

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O Sevilla parece muito melhor após uma temporada 2025-26 turbulenta

Os mandantes também começaram bem. Com três vitórias em cinco jogos, o Sevilla ocupa a sexta colocação na ainda inicial tabela de LaLiga. A única mancha até aqui foi a derrota em casa para o Atletico Madrid. Já é uma melhora enorme em relação à última temporada, quando terminou em 13º na tabela e teve a quarta pior campanha como mandante da divisão. Este é, no entanto, o grande teste neste início, contra um trio ofensivo temível que pode marcar gols do nada.

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Principais estatísticas e notícias de lesão

Os últimos cinco confrontos de LaLiga entre as equipes produziram 26 gols.

Raphinha, do Barcelona, já tem seis gols e três assistências em LaLiga nesta temporada.

Os últimos oito gols do Sevilla em todas as competições foram marcados por jogadores diferentes.

Prováveis escalações

Sevilla (442): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.

Barça (433): Joan García; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

Notícias das equipes e elencos

O Sevilla não contará com Ruben Vargas por lesão para este jogo, e o time de Luis Garcia não tem suspensões listadas neste momento. Novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Barcelona viaja com duas preocupações por lesão. Roony Bardghji e Frenkie de Jong estão ambos fora para Hansi Flick, embora a profundidade do elenco tenha garantido que os resultados não sofram na ausência deles.

Forma

O Sevilla somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos de LaLiga. Sua partida mais recente foi uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Valencia, em 11 de setembro, e também conquistou um triunfo fora de casa por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao em agosto. Sua única derrota nessa sequência veio contra o Atletico Madrid, que o venceu por 3 a 1 no Pizjuan em 29 de agosto. Ao longo desses cinco jogos, o Sevilla marcou seis gols e sofreu seis.

O Barcelona venceu todas as suas últimas cinco partidas entre LaLiga e a Champions League, marcando 17 gols e sofrendo apenas dois. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Levante, em 13 de setembro, e também marcou cinco gols contra Feyenoord e Valencia nessa sequência. O time de Flick não sofreu gols em duas partidas seguidas fora de casa e não mostra sinais de desaceleração.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em março de 2026, quando o Barcelona venceu por 5 a 2 em casa, em LaLiga. Antes disso, o Sevilla bateu o Barcelona por 4 a 1 no Pizjuan em outubro de 2025, sua única vitória nos últimos cinco confrontos diretos. O Barcelona venceu três desses cinco encontros, com o Sevilla somando uma vitória e uma derrota em casa nesse período.

Classificação

Na classificação atual de LaLiga, o Barcelona aparece em primeiro, enquanto o Sevilla ocupa a quinta posição.