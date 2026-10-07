La Liga - Rodada 8 10 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid x Villarreal começa em 10 de outubro de 2026, às 15:00 EST e 21:00 GMT.

O Real Madrid tem terreno a recuperar após a pausa

A LaLiga finalmente está de volta após uma pausa internacional de três semanas. O Real Madrid precisa se recuperar depois da derrota para o Atletico Madrid, especialmente considerando a fase incandescente do líder Barcelona. A segunda derrota da equipe de Jose Mourinho nesta edição da LaLiga a deixou seis pontos atrás do Barça, que começou a temporada com sete vitórias em sete jogos.

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O Submarino Amarelo está melhorando

Depois de uma sequência de seis partidas sem vencer, incluindo uma série de quatro derrotas consecutivas em todas as competições, o Villarreal mostrou uma reação recentemente. As vitórias consecutivas na LaLiga sobre Malaga e Levante vieram em boa hora, e esses resultados levaram o Submarino Amarelo ao oitavo lugar da LaLiga.

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Vini será barrado?

O ponta brasileiro Vinicius Jr marcou apenas uma vez em toda a temporada e pode ser sacado aqui, embora uma lesão no joelho ainda em andamento de Kylian Mbappe complique a situação, mas rumores sugerem que o astro francês pode estar envolvido.

Principais estatísticas e notícias de lesão

Kylian Mbappe, Ibrahima Konate e Fede Valverde são dúvidas no Madrid, mas, de forma encorajadora, Eder Militao voltou aos treinos depois de um longo período afastado.

O Real Madrid venceu os últimos quatro confrontos diretos, com Kylian Mbappe marcando cinco vezes nessa sequência.

O Madrid não sai sem sofrer gol há cinco partidas, enquanto o Villarreal não conseguiu manter a baliza zerada em nenhum de seus oito jogos oficiais nesta temporada.

O Villarreal marcou pelo menos duas vezes em quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições.

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Notícias das equipes e elencos

Mourinho enfrenta um sistema defensivo bastante desfalcado. Ferland Mendy, Eder Militao e Raul Asencio estão todos fora por lesão, e Dean Huijsen está suspenso. Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate e Kylian Mbappe também estão indisponíveis, deixando o elenco pressionado em várias posições. Nenhuma escalação inicial provável foi confirmada, e atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Villarreal tem uma situação médica mais limpa, com Santi Comesana sendo a única preocupação de lesão relatada. Inigo Perez não tem suspensões para administrar e deve ter a maior parte do elenco disponível para escalar.

Forma

O Real Madrid venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Atletico Madrid na LaLiga, e também perdeu por 1 a 0 para o Real Betis anteriormente nessa sequência. Os resultados mais positivos incluem uma vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano e um triunfo por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League. Ao longo dos cinco jogos, marcou dez gols e sofreu cinco.

O Villarreal também venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, com mais uma derrota completando a campanha. Bateu o Levante por 3 a 1 mais recentemente e antes disso venceu o Malaga fora de casa por 1-3. As derrotas vieram contra Real Betis, Borussia Dortmund na Champions League e Deportivo de A Coruna. Marcou dez gols e sofreu nove nesses cinco compromissos.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Real Madrid por 0 a 2 fora de casa sobre o Villarreal, em janeiro de 2026, pela LaLiga. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, o Real Madrid venceu quatro e empatou um, com a única exceção sendo o empate por 4 a 4 em Villarreal, em maio de 2024. O Real Madrid marcou 11 gols ao longo desses cinco jogos e sofreu seis.

Classificação

O Real Madrid está em quarto lugar na LaLiga, enquanto o Villarreal é o nono colocado. A diferença entre as equipes na tabela reflete a expectativa de o Real Madrid brigar no topo, e uma vitória o deixaria mais perto do pelotão de frente.