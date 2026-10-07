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Prévia de Real Madrid x Villarreal pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

La Liga
Real Madrid
Villarreal
J. Bellingham
Vinicius Junior

Prévia completa de Real Madrid x Villarreal com o retorno de LaLiga após uma longa pausa internacional. Falamos sobre tática, notícias das equipes, fase e mais.

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La Liga - Rodada 8
Estadio Bernabeu

Real Madrid x Villarreal começa em 10 de outubro de 2026, às 15:00 EST e 21:00 GMT.

O Real Madrid tem terreno a recuperar após a pausa

A LaLiga finalmente está de volta após uma pausa internacional de três semanas. O Real Madrid precisa se recuperar depois da derrota para o Atletico Madrid, especialmente considerando a fase incandescente do líder Barcelona. A segunda derrota da equipe de Jose Mourinho nesta edição da LaLiga a deixou seis pontos atrás do Barça, que começou a temporada com sete vitórias em sete jogos.

Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty Images

O Submarino Amarelo está melhorando

Depois de uma sequência de seis partidas sem vencer, incluindo uma série de quatro derrotas consecutivas em todas as competições, o Villarreal mostrou uma reação recentemente. As vitórias consecutivas na LaLiga sobre Malaga e Levante vieram em boa hora, e esses resultados levaram o Submarino Amarelo ao oitavo lugar da LaLiga.

Villarreal CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Vini será barrado?

O ponta brasileiro Vinicius Jr marcou apenas uma vez em toda a temporada e pode ser sacado aqui, embora uma lesão no joelho ainda em andamento de Kylian Mbappe complique a situação, mas rumores sugerem que o astro francês pode estar envolvido.

Principais estatísticas e notícias de lesão

  • Kylian Mbappe, Ibrahima Konate e Fede Valverde são dúvidas no Madrid, mas, de forma encorajadora, Eder Militao voltou aos treinos depois de um longo período afastado.
  • O Real Madrid venceu os últimos quatro confrontos diretos, com Kylian Mbappe marcando cinco vezes nessa sequência.
  • O Madrid não sai sem sofrer gol há cinco partidas, enquanto o Villarreal não conseguiu manter a baliza zerada em nenhum de seus oito jogos oficiais nesta temporada.
  • O Villarreal marcou pelo menos duas vezes em quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições.
Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Real Madrid x Villarreal

Técnico

  • J. Mourinho

Mourinho enfrenta um sistema defensivo bastante desfalcado. Ferland Mendy, Eder Militao e Raul Asencio estão todos fora por lesão, e Dean Huijsen está suspenso. Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate e Kylian Mbappe também estão indisponíveis, deixando o elenco pressionado em várias posições. Nenhuma escalação inicial provável foi confirmada, e atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Villarreal tem uma situação médica mais limpa, com Santi Comesana sendo a única preocupação de lesão relatada. Inigo Perez não tem suspensões para administrar e deve ter a maior parte do elenco disponível para escalar.

Forma

RMA

RMA - Sequência

BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
VIL

VIL - Sequência

COR
D2-3
BVB
D3-2
BET
D1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Real Madrid venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Atletico Madrid na LaLiga, e também perdeu por 1 a 0 para o Real Betis anteriormente nessa sequência. Os resultados mais positivos incluem uma vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano e um triunfo por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League. Ao longo dos cinco jogos, marcou dez gols e sofreu cinco.

O Villarreal também venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, com mais uma derrota completando a campanha. Bateu o Levante por 3 a 1 mais recentemente e antes disso venceu o Malaga fora de casa por 1-3. As derrotas vieram contra Real Betis, Borussia Dortmund na Champions League e Deportivo de A Coruna. Marcou dez gols e sofreu nove nesses cinco compromissos.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Real MadridEmpateVillarreal
4
1
0
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
FJ
13Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Real Madrid por 0 a 2 fora de casa sobre o Villarreal, em janeiro de 2026, pela LaLiga. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, o Real Madrid venceu quatro e empatou um, com a única exceção sendo o empate por 4 a 4 em Villarreal, em maio de 2024. O Real Madrid marcou 11 gols ao longo desses cinco jogos e sofreu seis.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

O Real Madrid está em quarto lugar na LaLiga, enquanto o Villarreal é o nono colocado. A diferença entre as equipes na tabela reflete a expectativa de o Real Madrid brigar no topo, e uma vitória o deixaria mais perto do pelotão de frente.

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