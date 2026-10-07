Real Madrid x Villarreal começa em 10 de outubro de 2026, às 15:00 EST e 21:00 GMT.
O Real Madrid tem terreno a recuperar após a pausa
A LaLiga finalmente está de volta após uma pausa internacional de três semanas. O Real Madrid precisa se recuperar depois da derrota para o Atletico Madrid, especialmente considerando a fase incandescente do líder Barcelona. A segunda derrota da equipe de Jose Mourinho nesta edição da LaLiga a deixou seis pontos atrás do Barça, que começou a temporada com sete vitórias em sete jogos.
O Submarino Amarelo está melhorando
Depois de uma sequência de seis partidas sem vencer, incluindo uma série de quatro derrotas consecutivas em todas as competições, o Villarreal mostrou uma reação recentemente. As vitórias consecutivas na LaLiga sobre Malaga e Levante vieram em boa hora, e esses resultados levaram o Submarino Amarelo ao oitavo lugar da LaLiga.
Vini será barrado?
O ponta brasileiro Vinicius Jr marcou apenas uma vez em toda a temporada e pode ser sacado aqui, embora uma lesão no joelho ainda em andamento de Kylian Mbappe complique a situação, mas rumores sugerem que o astro francês pode estar envolvido.
Principais estatísticas e notícias de lesão
- Kylian Mbappe, Ibrahima Konate e Fede Valverde são dúvidas no Madrid, mas, de forma encorajadora, Eder Militao voltou aos treinos depois de um longo período afastado.
- O Real Madrid venceu os últimos quatro confrontos diretos, com Kylian Mbappe marcando cinco vezes nessa sequência.
- O Madrid não sai sem sofrer gol há cinco partidas, enquanto o Villarreal não conseguiu manter a baliza zerada em nenhum de seus oito jogos oficiais nesta temporada.
- O Villarreal marcou pelo menos duas vezes em quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Real Madrid x Villarreal
Técnico
- J. Mourinho
Mourinho enfrenta um sistema defensivo bastante desfalcado. Ferland Mendy, Eder Militao e Raul Asencio estão todos fora por lesão, e Dean Huijsen está suspenso. Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate e Kylian Mbappe também estão indisponíveis, deixando o elenco pressionado em várias posições. Nenhuma escalação inicial provável foi confirmada, e atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.
O Villarreal tem uma situação médica mais limpa, com Santi Comesana sendo a única preocupação de lesão relatada. Inigo Perez não tem suspensões para administrar e deve ter a maior parte do elenco disponível para escalar.
Forma
O Real Madrid venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Atletico Madrid na LaLiga, e também perdeu por 1 a 0 para o Real Betis anteriormente nessa sequência. Os resultados mais positivos incluem uma vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano e um triunfo por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League. Ao longo dos cinco jogos, marcou dez gols e sofreu cinco.
O Villarreal também venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, com mais uma derrota completando a campanha. Bateu o Levante por 3 a 1 mais recentemente e antes disso venceu o Malaga fora de casa por 1-3. As derrotas vieram contra Real Betis, Borussia Dortmund na Champions League e Deportivo de A Coruna. Marcou dez gols e sofreu nove nesses cinco compromissos.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Real Madrid por 0 a 2 fora de casa sobre o Villarreal, em janeiro de 2026, pela LaLiga. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, o Real Madrid venceu quatro e empatou um, com a única exceção sendo o empate por 4 a 4 em Villarreal, em maio de 2024. O Real Madrid marcou 11 gols ao longo desses cinco jogos e sofreu seis.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D
O Real Madrid está em quarto lugar na LaLiga, enquanto o Villarreal é o nono colocado. A diferença entre as equipes na tabela reflete a expectativa de o Real Madrid brigar no topo, e uma vitória o deixaria mais perto do pelotão de frente.