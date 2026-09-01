Prévia de Juventus x Milan pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Juventus x Milan: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 3 6 de set. de 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus e Milan se enfrentam em 6 de setembro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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Gigantes italianos duelam em Turim

A Juventus volta ao Allianz Stadium para receber o Milan sob as luzes da noite de domingo, pela terceira rodada da temporada 2026/27 da Serie A. Embalada por vitórias consecutivas e dois jogos seguidos sem sofrer gols, a equipe bianconera busca mais um triunfo importante em casa para manter o embalo neste início de campeonato. Para o Milan, a viagem a oeste até Turim representa um enorme teste para dar sequência ao seu próprio início perfeito na campanha doméstica.

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A arrancada da Juventus no segundo tempo derruba o Parma

A Juventus chega ao domingo após uma tranquila vitória por 2 a 0 sobre o Parma em casa, na segunda rodada (29 de agosto). Após um primeiro tempo sem gols, o reserva Nicolás González abriu o placar aos 62 minutos antes de Teun Koopmeiners confirmar os três pontos aos 88. Somado ao triunfo por 1 a 0 fora de casa sobre o Frosinone na rodada de abertura, o time de Turim soma o máximo de seis pontos sem sofrer nenhum gol, demonstrando uma organização defensiva sólida em uma linha de defesa liderada por Gleison Bremer.

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Ramos comanda vitória do Milan sobre o Venezia

O Milan chega a Turim cheio de confiança após garantir uma vitória por 2 a 0 sobre o Venezia, no San Siro, pela segunda rodada (28 de agosto). O atacante Gonçalo Ramos marcou o primeiro gol aos 69 minutos antes de um gol contra tardio de Redouane Halhal selar o resultado. Junto com a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Torino na primeira rodada, o Milan também soma seis pontos em seis possíveis, apoiando-se em uma formação ofensiva enérgica ancorada por Luka Modrić e Gonçalo Ramos.

Solidez defensiva contra ataque dinâmico no Allianz Stadium

Historicamente, os confrontos entre esses dois clubes gigantes apresentam enorme disciplina tática e alta intensidade durante toda a partida. A defesa impenetrável da Juventus enfrentará seu desafio mais difícil até aqui contra a perigosa linha de frente do Milan. Com margens mínimas separando os principais candidatos no início da corrida pelo Scudetto, o principal jogo de domingo promete um clássico duelo italiano desde o apito inicial.

Notícias das equipes e escalações

A Juventus chega para esta partida sem Andrea Cambiaso, que sofreu uma lesão durante a vitória sobre o Parma. Luciano Spalletti ainda não tem uma escalação provável confirmada neste momento, e novas atualizações são esperadas mais perto do início da partida.

Ruben Amorim não relata lesões nem suspensões no Milan antes da viagem a Turim. Nenhuma escalação provável foi confirmada para os visitantes, com as notícias da equipe sendo atualizadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

A Juventus venceu três de seus últimos cinco jogos, com uma derrota e nenhum empate nesse período. Sua partida mais recente foi a vitória em casa por 2 a 0 sobre o Parma, e também conquistou um triunfo por 1 a 0 fora de casa sobre o Frosinone em seu compromisso anterior pela Serie A. Ao longo dessas cinco partidas, a única derrota foi contra a Inter, em um amistoso de pré-temporada, por 2 a 1. A Juventus marcou seis gols e sofreu três nessa sequência de cinco jogos.

O Milan também venceu três de seus últimos cinco jogos, com uma derrota e um empate. Seu resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Venezia, e depois disso conquistou um triunfo por 4 a 2 fora de casa contra o Manchester United na pré-temporada. A única derrota nessa sequência foi a derrota por 3 a 0 para o Chelsea em um amistoso. O Milan marcou dez gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu cinco.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 0 a 0, no San Siro, em abril de 2026, pela Serie A. O confronto anterior, também pela Serie A, em outubro de 2025, terminou sem gols no Allianz Stadium. Nos últimos cinco duelos diretos, a Juventus tem uma vitória, o Milan tem uma vitória, e três partidas terminaram empatadas, com o único resultado decisivo pela Serie A entre eles sendo uma vitória da Juventus por 2 a 0 em janeiro de 2025.