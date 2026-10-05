Barcelona x Getafe: detalhes da partida

La Liga - Rodada 8 10 de out. de 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

FC Barcelona e Getafe CF entram em campo em 10 de outubro de 2026, às 16h30 GMT (12h30 EST / 17h30 BST / 18h30 SAST).

Líder recebe os resilientes Azulones

O FC Barcelona volta ao Spotify Camp Nou para receber o Getafe CF pela 8ª rodada da temporada 2026/27 de LaLiga. Embalado por uma campanha doméstica impecável antes da pausa internacional de outubro, o Barça busca aproveitar o fator casa para manter intacta sua sequência de vitórias na liderança da tabela. Para o Getafe, a viagem à Catalunha após uma necessária vitória em casa antes da pausa representa um enorme teste para seu sistema defensivo diante do ataque mais goleador da liga.

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Triunfo do Barça em Sevilha mantém sequência viva

O FC Barcelona chega ao confronto de sábado em grande fase depois de garantir uma vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Sevilla no Ramón Sánchez-Pizjuán pela 7ª rodada (19 de setembro). O resultado veio após um dominante triunfo em casa por 7 a 2 contra o Racing de Santander e uma vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord na Champions League. Tendo somado o máximo de 21 pontos em seus primeiros sete jogos de LaLiga, a equipe de Hansi Flick entra no fim de semana com enorme confiança.

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Impulso do Getafe antes da pausa: gol de Azón derruba o Málaga

O Getafe viaja a Barcelona encorajado depois de encerrar uma sequência sem vitórias com um triunfo em casa por 1 a 0 sobre o Málaga CF pela 7ª rodada (20 de setembro). O atacante Iván Azón marcou no fim, aos 85 minutos, para garantir os três pontos no Estadio Coliseum. O resultado ajudou a equipe de José Bordalás a subir para uma situação estável no meio da tabela após derrotas apertadas para Real Betis (1 a 0) e Osasuna (1 a 0) no início de setembro.

Duelo no Camp Nou

Taticamente, os confrontos entre essas duas equipes apresentam estilos contrastantes: a pressão alta e a posse fluida do Barcelona contra o bloco defensivo disciplinado e físico do Getafe. O Barça contará com os talentos criativos de Lamine Yamal, Pedri e Raphinha para furar a linha baixa do Getafe e municiar Robert Lewandowski. Enquanto isso, o Getafe confiará na estabilidade central de Nemanja Gudelj e Djene Dakonam, ao mesmo tempo em que tentará acionar Enes Ünal e Iván Azón em contra-ataques rápidos. Com pontos importantes em jogo, o duelo de sábado promete uma ação envolvente de LaLiga.

Notícias das equipes e escalações

O Barcelona tem vários desfalques para esta partida. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu e Eric Garcia aparecem todos na lista de lesionados. Raphinha também está entre os ausentes, embora tenha passado por avaliações médicas após um susto com uma lesão durante a pausa internacional e tenha sido liberado de uma lesão grave na coxa, o que significa que seu status pode ser atualizado mais perto do pontapé inicial. No momento, não há suspensões registradas para o time da casa.

O Getafe não conta com Christantus Uche, Juanmi, Kiko e Abdelkabir Abqar por lesão. Não há suspensões registradas para o time visitante, e atualizações de qualquer um dos elencos serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

O Barcelona venceu cada uma de suas últimas cinco partidas, com triunfos em quatro jogos de LaLiga e um da Champions League. A equipe bateu o Sevilla por 3 a 1 em sua apresentação mais recente e antes disso marcou sete gols no Racing Santander em uma vitória por 7 a 2. Ao longo dos cinco jogos, marcou 20 gols e sofreu sete, refletindo um time em forma ofensiva dominante.

Os últimos cinco jogos do Getafe renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma apertada vitória por 1 a 0 sobre o Malaga, embora tenha perdido para Real Betis e Osasuna pelo mesmo placar. A equipe empatou por 1 a 1 com Deportivo de A Coruna e Celta Vigo, marcando cinco gols e sofrendo quatro ao longo das cinco partidas.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Barcelona por 2 a 0 fora de casa sobre o Getafe, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, o Barcelona venceu quatro e empatou um, com o Getafe ainda sem conseguir uma vitória nessa sequência. O Barcelona marcou 11 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas dois.