Argentina x Benin: detalhes da partida

Amistosos - Rodada 1 6 de out. de 2026 - 19:00

Argentina e Benin darão o pontapé inicial em 7 de outubro de 2026, à 1:00 SAST (6 de outubro de 2026, às 16:00 ART / 20:00 BST / 15:00 EST).

Finalistas da Copa do Mundo de 2026 recebem os Cheetahs

A Argentina volta ao Estadio Mâs Monumental para receber a seleção da África Ocidental, Benin, em um amistoso internacional de outono. Depois de chegar à final da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte e de dar sequência aos seus ajustes táticos após uma forte janela internacional, a equipe de Lionel Scaloni busca oferecer aos torcedores em casa mais uma atuação dominante. Para o Benin de Gernot Rohr, viajar à América do Sul para enfrentar uma das potências de elite do futebol internacional representa um teste inestimável de disciplina e resistência defensiva.

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Aula de outubro da Argentina: sete gols coroam início perfeito

A Argentina chega à manhã de quarta-feira transbordando confiança depois de emendar duas atuações dominantes. Após a vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em 1º de outubro, a equipe de Scaloni produziu um impressionante triunfo por 7 a 0 sobre Burkina Faso em 4 de outubro. Lautaro Martínez abriu o placar antes de os jovens talentos Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono e Giuliano Simeone também balançarem as redes. Exibindo rotação ofensiva incansável e pressão constante, os mandantes levam um embalo avassalador para o confronto de quarta-feira.

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A forma resiliente dos Cheetahs: triunfo nas eliminatórias da AFCON

Benin viaja à Argentina encorajado por uma crucial vitória em casa por 2 a 1 sobre a Mauritânia em sua partida de qualificação do Grupo F da Copa Africana de Nações de 2027, em 29 de setembro. A equipe de Gernot Rohr mostrou forte organização e finalização clínica para conquistar os três pontos. Enfrentar uma oposição de nível mundial fora de casa exigirá concentração máxima de líderes importantes como Marcel Dandjinou, Steve Mounié e Jodel Dossou, enquanto Benin tenta fechar os espaços centrais e ameaçar em bolas paradas.

Duelo monumental no Estadio Mâs

O motor criativo da Argentina, comandado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e o jovem armador Franco Mastantuono, buscará controlar a posse de bola e isolar os laterais de Benin. Enquanto isso, Benin montará um bloco disciplinado de baixo a médio para absorver a pressão, apostando em arrancadas rápidas pelos lados com Andreas Hountondji para explorar a linha defensiva alta da Argentina. Com os torcedores locais ansiosos para celebrar suas estrelas, o duelo de quarta-feira promete ser uma vitrine empolgante em Buenos Aires.

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O fim de uma era: Messi se afasta da Argentina

Após sua decisão de se aposentar da seleção no fim de agosto, pouco depois de liderar a Argentina a mais uma final de Copa do Mundo, Lionel Messi entra em campo para concluir uma lendária trajetória de 21 anos. Diante da equipe da África Ocidental na frente de 85.000 torcedores em casa, Messi alcançará sua histórica 208ª partida pela seleção, encerrando uma carreira recordista que inclui 125 gols, 68 assistências e uma coleção de troféus sem igual, liderada pela Copa do Mundo da FIFA de 2022 e pelos títulos consecutivos da Copa América em 2021 e 2024. Cercado por seus companheiros campeões mundiais em Buenos Aires, o capitão talismânico se despede de forma emocionante da camisa azul e branca, deixando para trás um legado como o maior jogador da história do futebol de seu país.

Possíveis escalações iniciais

Argentina: Martinez; Giay, Otamendi, Romero, Medina; De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz; Messi, Alvarez

Benin: Djandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou; Hassane, D'Almeida; Aloko, Olaitan, Ourorou; Tosin

Notícias das equipes e elencos

Não há notícias confirmadas sobre a equipe da Argentina antes do amistoso contra Benin. Atualizações sobre a provável escalação, lesões e suspensões serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

Os detalhes do elenco de Benin, incluindo quaisquer preocupações com lesão ou suspensão, não foram confirmados neste momento. Mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis.

Forma

A Argentina chega em forma excelente, com quatro vitórias e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em uma demolição por 7 a 0 sobre Burkina Faso, e ela também venceu a Bolívia por 4 a 0 no amistoso anterior. Apenas nesses dois amistosos, marcou 11 gols sem sofrer resposta. Sua única derrota nessa sequência veio contra a Espanha na Copa do Mundo, por 1 a 0, embora também tenha vencido a Inglaterra por 2 a 1 e a Suíça por 3 a 1 durante esse trecho do torneio.

Benin tem um retrospecto recente mais misto, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Venceu a Mauritânia por 2 a 1 em sua partida mais recente e empatou por 1 a 1 com Burkina Faso nas eliminatórias da Copa Africana de Nações. Seu resultado mais pesado nessa sequência foi uma derrota por 5 a 1 para o Togo em um amistoso no início do ano.

Confronto direto

Não há dados de confronto direto entre Argentina e Benin disponíveis de encontros recentes. Portanto, esta partida tem contexto histórico limitado para análise antes do pontapé inicial.