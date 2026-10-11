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Erling Haaland Enzo Fernandez Manchester City United 2026-27Getty
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Presidente do Bayern de Munique: essa é nossa posição sobre Haaland em caso de rebaixamento do City

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Hainer colocou Kane entre os principais candidatos à Bola de Ouro

Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, considera que Harry Kane é o mais merecedor da Bola de Ouro deste ano, apesar de seu companheiro de equipe Michael Olise também estar indicado ao prêmio.

Em declarações ao jornal alemão "Bild", Hainer respondeu a uma pergunta sobre a opinião de Thomas Müller, segundo a qual Olise ou Kylian Mbappé merecem o prêmio por possuírem uma "magia" especial em seu estilo de jogo: "Michael e Harry merecem. Mas eu daria a Harry Kane. Michael Olise tem muitos mais anos à frente para ganhar a Bola de Ouro".

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Questionado sobre se Erling Haaland poderia se tornar uma opção para o Bayern, caso o Manchester City seja rebaixado por conta das punições possíveis, Hainer disse: "Temos um ataque excelente, com Kane, Olise, Díaz e os outros. Marcamos mais de 120 gols na temporada passada. Por isso, acredito que estamos muito bem equipados no ataque".

Mas ele não fechou totalmente a porta para uma contratação do atacante norueguês no futuro, após a saída de Kane: "Se estamos falando do futuro, daqui a alguns anos, haverá uma nova situação e veremos".

A conversa sobre Haaland surge diante da condenação do Manchester City em todas as 115 acusações apresentadas pela Premier League, com exceção de uma, enquanto as punições possíveis — caso o recurso do clube seja rejeitado — incluem a expulsão da Premier League.

As acusações e a condenação do City levantaram questões sobre o destino de suas estrelas, caso a equipe seja rebaixada para divisões inferiores nas próximas temporadas.


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