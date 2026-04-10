Presidente da Comissão de Árbitros da Espanha: O Real Madrid diminuiu a pressão sobre nós... e a decisão final não é o motivo

Ferran Soto, presidente da Comissão de Árbitros da Espanha, abordou a contínua polêmica em torno das críticas do canal oficial do Real Madrid à arbitragem, revelando a natureza da comunicação atual entre a comissão e a diretoria do clube merengue.

Sobre se foram tomadas medidas para proteger os árbitros dos ataques do canal, Soto respondeu durante uma entrevista à rádio espanhola “Cadena SER”: “Na verdade, eu não assisto ao canal do Real Madrid”.

Quando questionado sobre a divulgação desses vídeos e seu impacto, ele afirmou: “Acho que a intensidade diminuiu bastante”.

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E sobre se essa diminuição se deve à nova decisão, que impede a divulgação da identidade do árbitro até poucas horas antes da partida, Soto comentou: “Isso é fácil, eles podem preparar 20 vídeos com antecedência, e isso não custa muito... Acho que a intensidade diminuiu”.

Sobre a natureza da relação com o Real Madrid e seu presidente, Florentino Pérez, o presidente da Comissão de Árbitros disse: “A relação é boa... Normalmente não falo com Florentino, é claro; é com Butragueño que me comunico mais”.

Soto acrescentou que a comissão não hesitará em tomar medidas se encontrar em qualquer vídeo algo de caráter criminoso. Mas ele ressaltou que as críticas “vêm de diversos meios de comunicação, não são exclusivas de um único canal”.