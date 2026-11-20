Compartilhar Siga GOAL no Google

O Bayern de Munique recebeu notícias preocupantes durante o duelo contra o Colônia, na noite desta sexta-feira, pela 10ª rodada da Bundesliga.

Publicidade

Isso aconteceu depois que o atacante inglês Harry Kane sofreu uma lesão que o obrigou a deixar o campo ainda cedo, ao mesmo tempo em que seu companheiro, o francês Michael Olise, teve um problema físico que exigiu a intervenção do departamento médico no primeiro tempo, antes de ser substituído no intervalo.

Aos 15 minutos de partida, Kane sofreu uma entrada forte do zagueiro do Colônia Joel Schmied dentro da área, quando o atacante inglês tentava alcançar um cruzamento. Ele caiu no gramado sentindo dores no tornozelo, em meio à clara preocupação dos jogadores do time bávaro.

O capitão da seleção inglesa tentou continuar em campo após receber os primeiros atendimentos, mas as dores o impediram de seguir, e o técnico belga Vincent Kompany foi obrigado a fazer uma substituição forçada aos 20 minutos, colocando Tom Bischof em seu lugar.

A forma como Kane deixou o campo não tranquilizou a comissão técnica do Bayern de Munique, sobretudo porque o jogador precisou sair depois de tentar seguir jogando, o que abre a possibilidade de desfalque nos próximos jogos, à espera do que os exames médicos vão revelar sobre a natureza da lesão e sua gravidade.

Publicidade Publicidade

Em outro episódio do primeiro tempo, o ponta francês Michael Olise precisou de atendimento do departamento médico depois de se queixar de um problema físico, o que aumentou a preocupação no time bávaro, dada a grande importância do jogador no sistema ofensivo de Kompany.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Olise foi uma das peças fundamentais escaladas pelo treinador belga entre os titulares, ao lado de Kane. O Bayern de Munique aposta em sua capacidade de criar chances e de se movimentar entre as linhas, além de suas contribuições em gols na atual temporada.

Apesar da preocupação causada pelo problema físico do jogador francês, ele conseguiu voltar à partida, antes de Kompany decidir tirá-lo no intervalo.

Publicidade

Esses acontecimentos chegam em um momento delicado para o Bayern de Munique, que já sofre com vários desfalques importantes no elenco, já que não conta com diversos jogadores lesionados, entre eles Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismael Saibari.

A saída de Kane complica ainda mais a situação de Kompany, considerando o papel central que o atacante inglês exerce no setor ofensivo, seja marcando gols, seja articulando as jogadas e abrindo espaços para os companheiros.

Publicidade

Além disso, uma eventual ausência de Olise seria mais um motivo de preocupação para a comissão técnica, em razão das qualidades técnicas e da habilidade do jogador francês, que fazem dele uma das principais peças ofensivas da equipe.

O Bayern de Munique aguarda notícias sobre a condição médica dos dois jogadores, especialmente de Kane, cujos exames posteriores vão determinar a extensão da lesão sofrida e o tempo provável de afastamento dos gramados, em um momento em que a equipe busca manter-se preparada para os próximos compromissos.