Por que Neymar teve acusação de corrupção e fraude retiradas na Espanha

A Promotoria retirou as acusações contra o jogador, o ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell e os pais do jogador

O Ministério Público da Espanha retirou nesta sexta-feira (28) todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar, seu pai e dirigentes de Santos e Barcelona sobre supostas irregularidades cometidas na transferência do jogador ao clube espanhol, ocorrida em 2013.

Em um primeiro momento, a Promotoria havia pedido prisão de dois anos para o atacante do Paris Saint-Germain, além do pagamento de uma multa de 10 milhões de euros (R$ 53,17 milhões) por um crime de corrupção nos negócios na transferência do Santos para o Barcelona.

No entanto, o promotor Luis García Cantón decidiu pela "retirada das acusações contra todos os réus e por todos os fatos" por considerar que não existem indícios suficientes de que crimes foram cometidos.

"Não há provas, nem indícios, só suposições. Pode ser que tenham sido violados o Código Civil do Brasil ou regulamentos da Fifa, mas não o Código Penal da Espanha", disse o promotor ao apresentar suas conclusões sobre o julgamento.

Além de Neymar, seu pai, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, ex-presidentes do Barcelona, e Odílio Rodrigues, ex-presidente do Santos, estão livres perante a Justiça espanhola. Além deles, o Barcelona, Santos e a empresa N&N Consultoria Esportiva, que gerencia a carreira do atacante, também foram absolvidas do caso.

A versão da empresa DIS, que era dona de 40% dos direitos do jogador na época, garante que Barcelona e Santos ocultaram o valor real de sua transferência do jogador que haviam assinado - na época, o valor anunciado foi de 57,1 milhões de euros.

A versão da empresa entende que esses acordos, na realidade, correspondem a um pagamento encoberto pela transferência, do qual deveriam receber sua parte proporcional, equivalente a 35 milhões de euros, segundo o jornal O Globo.

A defesa do jogador, porém, argumenta que esse crime de corrupção entre privados, como alega a empresa, não existe no Brasil, local onde o contrato com o Barcelona foi assinado e, por isso, não há como punir os envolvidos. Na semana passada, Neymar foi interrogado em um julgamento na Espanha, afirmando que seu pai foi quem cuidou da negociação do Santos para o Barcelona.

A decisão da Promotoria, vale lembrar, não interfere nas acusações da DIS, que argumenta ter sido lesada. Na próxima segunda-feira (31), está previsto para acontecer o último dia de julgamento, onde deverá sair a sentença dos juízes sobre essas referidas acusações da empresa brasileira, que pede a prisão de Neymar e outros réus envolvidos no caso.

Veja a nota da DIS:

Declaramos que, passados os primeiros dias de julgamento, as acusações da DIS seguem intactas.

Na segunda-feira (31) haverá as razões finais orais das partes, encerrando a fase oral do julgamento. Em seguida haverá uma sentença pelos juízes.

Apenas houve uma mudança de postura da promotoria espanhola (assistente de acusação), que confundiu inúmeros conceitos e a farta prova produzida, retirando acusações, em particular pelo promotor que assumiu o caso 2 semanas antes da audiência, em substituição ao anterior.

Porém, o pleito da DIS segue intacto e temos confiança de que a justiça será feita.

Sem mais,

Grupo DIS