Por que a imprensa da França diz que terceiro gol da Argentina deveria ter sido anulado?

Tempo regulamentar, considerando a prorrogação, ficou em 3 a 3; sul-americanos venceram Les Bleus nas penalidades, por 4 a 2

No último domingo (18), ocorreu a final da Copa do Mundo de 2022 entre Argentina e França, em embate que definiu o novo tricampeão do torneio. No fim, os sul-americanos conquistaram o título nas penalidades, ao vencer a disputa por 4 a 2.

Em tempo normal, os primeiros 90 minutos acabaram empatados em 2 a 2, quando Kylian Mbappé fez dois gols nos últimos momentos do duelo, enquanto Messi e Di María marcaram os tentos argentinos.

Na prorrogação, porém, não faltou reclamação de uma possível polêmica: no mesmo momento em que o camisa 10 argentino deixou o placar em 3 a 2, anotando seu segundo gol no jogo, o jornal francês L’Équipe comentou sobre a “invasão” de reservas da Albiceleste no campo, alegando que o lance deveria ter sido anulado, mesmo que minutos depois Kylian Mbappé tenha empatado e levado a decisão para as penalidades.

Getty Images

Vale destacar que, segundo o regulamento da Fifa, os atletas que invadiram o gramado ainda antes do gol de Leo Messi, na verdade, não interferem no lance do jogo, e por isso o tento é legal. O portal ainda assumiu o árbitro Szymon Marciniak como o grande vilão da França no duelo, lhe dando nota 2 para a atuação no confronto, numa escala que vai de 0 a 10.

Além da reclamação sobre o terceiro gol da equipe sul-americana por parte do L’Équipe, o jornal 90 min, também francês, afirmou que o lance de Dembélé em Di María, no primeiro gol da Argentina, foi um “pênalti generoso”. O duelo terminou em 3 a 3 após o fim da prorrogação, mas quem saiu com o troféu foi a equipe comandada por Lionel Messi, que finalizou a disputa de pênaltis com 100% de cobranças convertidas.