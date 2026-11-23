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O Real Madrid busca reforçar a força física de seu meio-campo e voltou a direcionar suas atenções para Felix Nmecha, astro do Borussia Dortmund.

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Segundo o jornal Sport, Felix Nmecha, de 26 anos, reúne muitas das características que o técnico José Mourinho deseja acrescentar à sua equipe: força, grande capacidade física para se movimentar por todo o campo, recuperação de bolas e enorme facilidade para quebrar linhas conduzindo a bola.

De acordo com o site Fussball News, o Real Madrid renovou o interesse no meio-campista da seleção alemã, preparando o terreno para uma investida por ele no próximo verão europeu.

Não é a primeira vez que o nome de Nmecha aparece nos planos do clube merengue. Em junho passado, a Sky Sport confirmou que Mourinho tinha um interesse especial no jogador e que havia consultado sua situação.

Agora, o nome de Nmecha volta à lista de interesses do Real Madrid, após um início de temporada impressionante. O treinador português está convencido de que ele pode ser a peça que levará seu projeto ao sucesso.

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Com 1,90 m de altura, Nmecha é considerado um dos meio-campistas mais fortes fisicamente da Bundesliga. Seus números impressionam: nesta temporada, ele atingiu velocidade máxima de 35,21 km/h, uma marca excepcional para um jogador com o seu perfil.

No entanto, seria um erro resumir suas qualidades à força física. O alemão, que passou pelas categorias de base do Manchester City e se firmou entre a elite com o Wolfsburg antes de se transferir para o Dortmund, combina passadas largas e potentes com recursos técnicos que o ajudam a avançar com a bola, superar adversários e chegar à área rival.

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Nmecha não é um armador no estilo que caracterizava Toni Kroos. Seu jogo se aproxima mais do de Leon Goretzka: é um meio-campista que atua bem nas duas direções, capaz de cobrir grandes espaços do campo e de transformar desarmes defensivos em ataques para sua equipe. Ele pode jogar como meia avançado ou compondo uma dupla de volantes, mas precisa melhorar a regularidade de suas atuações e seu posicionamento defensivo.

Nmecha também deu um passo a mais em seu poder de finalização, chegando a cinco gols em dez partidas da Bundesliga depois de marcar o gol da vitória do Dortmund sobre o Borussia Mönchengladbach.

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O número chama ainda mais atenção para um jogador que cumpre grande parte de suas funções longe da área adversária.

A evolução de Nmecha não passou despercebida pelos grandes clubes europeus. Manchester United e Liverpool também acompanham seus passos, enquanto o Dortmund não pretende, de forma alguma, facilitar sua saída.

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Negócio de 80 milhões de euros

O clube alemão considera Nmecha uma peça fundamental em seu projeto e, segundo as informações divulgadas, sua saída pode custar cerca de 80 milhões de euros. Algumas fontes chegam a elevar a pedida para 100 milhões de euros caso algum clube tente contratá-lo na janela de transferências de inverno.

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Para Mourinho, Nmecha representa uma opção que dá ao meio-campo força física, mobilidade e capacidade de cobrir espaços, num momento em que a equipe busca novas soluções e alternativas para o setor. Sua chegada acrescentaria um jogador de características diferentes, que seria especialmente útil nas partidas de maior intensidade e disputa.

O Real Madrid já sabe o preço pedido para contratar o jogador e tem consciência de que não estará sozinho na disputa por ele. O Borussia Dortmund tem o controle da situação, mas Nmecha voltou a entrar no radar do clube merengue. Mourinho quer força física, e o alemão tem de sobra.