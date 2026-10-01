Edu Aguirre, que é considerado um insider de CR7, destrinchou o desenrolar da escalada entre o astro atacante de 41 anos e o técnico de Portugal, Jesus. Com isso, atribuiu a este último a maior responsabilidade pela dimensão da desavença.

Em um encontro na noite de terça-feira, do qual também participaram Ronaldo e o presidente da federação de Portugal, Jesus teria se desculpado com seu atacante "pela falta de respeito que demonstrou com ele ao deixá-lo aquecendo por 30 minutos em vez de colocá-lo para jogar (na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega no domingo, nota da redação)", relatou Aguirre no El Chiringuito.

Segundo o jornalista, Jesus não apenas pediu desculpas pessoalmente a Ronaldo, "como também lhe prometeu um pedido público de desculpas, que admitiria publicamente seu erro. Essa foi a promessa de Jorge Jesus a Cristiano", afirmou Aguirre. No dia seguinte, porém, na entrevista coletiva de quarta-feira, Jesus acabou não cumprindo o pedido público de desculpas anunciado e, em vez disso, enfatizou que no futuro também "não vai colocá-lo em campo", se não precisar dele.

Por que Cristiano Ronaldo se sente traído pelo treinador de Portugal?

"É por isso que Cristiano explode, porque se sente traído. Não há mais nada a dizer sobre isso, é tão simples assim", enfatizou Aguirre. Sobre a mágoa que Ronaldo sentiu, ele depois explicou com mais detalhes: "Seu treinador chega até você a portas fechadas: 'Escuta, foi assim, você me entende, ok, eu não administrei bem a situação, estamos todos no mesmo barco, me desculpe. Quando houver uma entrevista coletiva, vou esclarecer tudo, pedir desculpas, não se preocupe, tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver.' Aí, 12 horas depois, você vai para a entrevista coletiva e ele continua abandonando Cristiano... Pior ainda, faz pose de durão, afirma que quem manda é ele e que Cristiano é apenas mais um jogador entre muitos. Vá para casa e siga em frente. Por isso eu digo: traição."

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Na primeira partida de Portugal na atual janela de jogos de seleções, a vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, Ronaldo ainda havia levado sua seleção a campo como capitão. Três dias depois, porém, o novo técnico da seleção, Jesus, que já havia treinado CR7 no Al-Nassr na temporada passada, decidiu deixar o artilheiro no banco durante os 90 minutos. "Quando você aquece por 20 ou 30 minutos e depois não entra em campo, ninguém fica feliz", declarou Jesus, demonstrando certa compreensão pela irritação de Ronaldo, mas também ressaltou: "Isso não é motivo para transformar isso em um grande caso."

Quando Cristiano Ronaldo deixou a seleção nacional?

O artilheiro do Al-Nassr inicialmente viajou com o grupo para Copenhague, onde os portugueses enfrentam a Dinamarca na noite de quinta-feira, agora, porém, sem ele. Na noite de quarta-feira, houve o escândalo, quando Ronaldo anunciou no Instagram sua saída antecipada da seleção nacional. Um jatinho particular teria ido buscá-lo em Copenhague.

"Após a entrevista coletiva do treinador e uma conversa com o presidente da federação portuguesa, decidi deixar o campo de treinamento da equipe", escreveu CR7, afirmando que se manifestará detalhadamente sobre os motivos de sua decisão "no momento certo". Se a saída apressada de Ronaldo, que até aqui soma 234 jogos pela seleção (146 gols), pode significar o fim de sua carreira com a camisa de Portugal, segue em aberto.