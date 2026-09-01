O Chelsea está perto de desferir um duro golpe nos planos futuros do Real Madrid no mercado de transferências, após ficar às portas de contratar o francês Manu Koné, meio-campista da Roma. Ele será o substituto aguardado para o argentino Enzo Fernández, que por sua vez está próximo de se transferir para o Manchester City.

De acordo com a rede Sky Sports, o Chelsea está perto de chegar a um acordo com a Roma para contratar Koné por cerca de 52 milhões de libras esterlinas, em uma negociação que acontece simultaneamente à continuidade das conversas entre o clube londrino e o Manchester City a respeito da venda de Enzo Fernández.

O relatório acrescentou que o Chelsea vê no internacional francês a opção ideal para compensar a saída de Enzo, próximo de deixar o clube rumo ao City por um valor que gira em torno de 140 milhões de libras esterlinas, enquanto os dois clubes também discutem a transferência do ponta inglês Jamie Gittens para a Roma por empréstimo, dentro das negociações.

A importância da negociação não se limita apenas ao Chelsea, já que também representa um golpe para o Real Madrid, que coloca Koné entre seus principais alvos para reforçar o meio-campo no futuro.

Segundo o jornal espanhol AS, os olheiros do Real Madrid acompanham o jogador francês há algum tempo e estiveram presentes para observar seu desempenho com a Roma, depois de ele ter entrado na lista de jogadores cotados para reforçar o meio de campo da equipe durante as próximas janelas de transferências.

O jornal apontou que a diretoria do clube merengue já havia definido sua posição de não fechar nenhuma nova contratação durante o mercado atual, mas manteve o dossiê de Koné aberto para o futuro, com a expectativa de que clubes da Premier League pudessem se mover para contratá-lo, o que já está acontecendo agora com o Chelsea.

Koné tem 25 anos e está vinculado por contrato com a Roma até o verão de 2029, sendo considerado um dos principais volantes da Europa, graças à sua força nos desarmes e nas disputas, à sua inteligência na pressão, além de sua grande precisão nos passes, tendo alcançado 90% de acerto nos passes no Campeonato Italiano na última temporada.

O jogador também valorizou suas ações após suas fortes atuações com a seleção da França na Copa do Mundo de 2026, quando compensou a ausência de Aurélien Tchouaméni e apresentou um desempenho marcante diante de Iraque, Noruega, Paraguai e Marrocos.

A transferência de Koné para o Chelsea, caso se concretize, significaria a saída de um dos principais alvos futuros dos planos do Real Madrid, em uma negociação que pode ser uma das grandes surpresas das últimas horas do mercado de transferências de verão.

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