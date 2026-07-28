Pôquer em torno de Vinicius Junior esquenta! Real Madrid aparentemente faz frente ao Arsenal

O Real Madrid aparentemente está reagindo à oferta recorde com a qual o Arsenal pretende seduzir o astro ofensivo Vinicius Junior.

Segundo informa a Sky, o Real apresentou ao brasileiro e a seus representantes uma contraproposta. O objetivo é claro: Vinicius deve renovar seu contrato, que se encerra em 2027.





Os merengues estariam cientes das investidas do Arsenal e esperam agora finalmente conseguir chegar a um acordo com Vinicius com a oferta mais recente, diz a reportagem. As negociações já se arrastam há bem mais de um ano e, nesse meio-tempo, foram congeladas em diversas ocasiões. Em um primeiro momento, Vinicius teria pedido um salário claramente alto demais na visão dos dirigentes do Real e, ao que tudo indica, queria ganhar pelo menos tão bem quanto o companheiro de equipe Kylian Mbappé.

Aparentemente, Vinicius acabou cedendo em algum momento e recuou de suas exigências salariais iniciais; na primavera europeia, a Sky ainda noticiava um acordo iminente para a extensão do contrato. Mas isso ainda não aconteceu, mesmo agora, alguns meses depois.

Arsenal acena a Vinicius Junior com salário gigantesco

Agora, o Arsenal aparentemente tenta tirar proveito disso. Recentemente, o Telegraph havia informado que o campeão inglês acena a Vinicius com uma oferta recorde. Assim, o jogador de 26 anos passaria a receber em Londres mais do que qualquer atleta do Arsenal recebeu antes. O The Athletic também noticiou o interesse dos Gunners em um dos superastros dos merengues.





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Por isso, o Real está naturalmente ainda mais interessado em uma decisão rápida de Vinicius. Afinal, os madrilenos não querem, de forma alguma, correr o risco de perder o internacional brasileiro sem custos no próximo ano. Caso Vinicius decida em breve contra uma renovação no Bernabéu, uma venda já neste verão europeu se tornaria cada vez mais provável.

Apesar de histórico delicado: Jose Mourinho aparentemente quer manter Vinicius a todo custo

Delicado: como se sabe, existe um histórico entre Vinicius, que se transferiu do Flamengo para Madri em 2018, e o novo técnico do Real, Jose Mourinho. No contexto do escândalo de racismo envolvendo Gianluca Prestianni e Vini Jr. no jogo da Liga dos Campeões no clube de Mourinho à época, o Benfica, em fevereiro, o atacante e o treinador português haviam se desentendido. "Quando se marca um gol assim, comemora-se de maneira respeitosa", criticou Mourinho depois sobre a comemoração efusiva de Vinicius no gol da vitória por 1 a 0 e atribuiu ao astro do Real uma parcela de culpa por voltar a ser vítima de insultos racistas: "Há algo errado aí, porque isso acontece em todo estádio. Em todo estádio em que Vinicius joga, algo acontece. Sempre", disse Mourinho.

Vinicius certamente não deve ter se esquecido disso. Enquanto isso, Mourinho teria uma posição muito clara: o velho e novo treinador dos merengues quer impedir a todo custo a saída do brasileiro, escreve o Telegraph. Mourinho conta plenamente com Vinicius, que há anos figura entre os pilares mais importantes do Real. Na última temporada, ele somou 22 gols e 14 assistências em 53 partidas por todas as competições.