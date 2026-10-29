Polêmica que não tem fim: Ancelotti convoca Raphinha e Vinícius para a lista do Brasil

Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, anunciou a lista de convocados para disputar dois amistosos durante a data Fifa de novembro, visando dar sequência ao programa de preparação para os próximos compromissos. As escolhas, porém, trouxeram mais de um ponto de interrogação, especialmente com a convocação de Raphinha apesar de seu recente problema físico com a seleção, e a inclusão de Vinícius Júnior apesar da queda de rendimento e da suspensão no Campeonato Espanhol.

A lista incluiu alguns nomes novos, com destaque para Jonathan Jesus, do Cruzeiro, André Luiz, do Corinthians, Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk, além de Allan, do Manchester City, dentro da continuidade da política de renovação da seleção.

Raphinha traz de volta à tona o impasse entre Ancelotti e o Barcelona

A convocação de Raphinha figura entre os pontos mais polêmicos, depois que o ponta do Barcelona sofreu uma lesão muscular durante a última data Fifa, enquanto atuava pelo Brasil contra a Austrália em setembro.

Raphinha sentiu dores na coxa direita durante a partida que terminou com vitória do Brasil por 4 a 2, deixando o campo no intervalo, antes de os exames revelarem um edema muscular na parte posterior da coxa, o que o levou a deixar a concentração da seleção para concluir o tratamento em Barcelona.

A lesão provocou irritação nos meios catalães, principalmente por ter ocorrido numa região em que o jogador já havia tido problemas físicos em períodos anteriores com a seleção brasileira.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, comentou sobre a lesão do jogador: "Esta é uma notícia que nos preocupa muito. Não estamos felizes com o que aconteceu, pois o problema se repetiu com outros jogadores, e esse é o risco dos longos períodos das datas Fifa".

O jornalista Alfredo Martínez, conhecido por acompanhar as notícias do Barcelona, também criticou a forma como o jogador foi tratado, ironizando Ancelotti ao afirmar: "Mais um grande favor de Ancelotti ao Real Madrid. Eles nunca aprendem".

Raphinha voltou a atuar pelo Barcelona gradualmente após a lesão, mas só recuperou totalmente a condição física para o confronto contra o Real Madrid no Clásico do dia 25 de outubro, o que faz com que sua nova convocação para uma longa viagem à Ásia seja acompanhada de perto pelo clube catalão.

Vinícius presente apesar da queda de rendimento e da suspensão

Por outro lado, a lista incluiu Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, apesar do momento difícil que o jogador atravessa em termos de desempenho e da suspensão que sofreu no Campeonato Espanhol.

O Comitê de Disciplina da Federação Espanhola havia punido Vinícius com suspensão de quatro partidas na LaLiga, após sua expulsão contra o Villarreal, em decorrência de um episódio em que puxou o cabelo de Nathan Salibá e, em seguida, protestou contra o árbitro depois do cartão vermelho.

O jogador desfalcou o Real Madrid nas partidas contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia, mas a punição no âmbito nacional não o impede de atuar pela seleção de seu país durante a data Fifa.

A convocação de Vinícius ao lado de Raphinha coloca as escolhas de Ancelotti sob os holofotes, diante das diferentes circunstâncias dos jogadores, entre os receios do Barcelona de uma nova lesão de seu ponta brasileiro e as críticas ligadas ao rendimento da estrela do Real Madrid nos últimos tempos.

A lista completa:

A lista do Brasil incluiu 4 goleiros: Bento, goleiro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Lucas Perri, goleiro do Torino, e Pedro Morisco, goleiro do Coritiba.

Na defesa, Ancelotti convocou Arthur Dias, Carlos Augusto, Douglas Santos, Gabriel e Jair Cunha, Jonathan Jesus, Vanderson, Vitor Reis e Wesley.

Já o meio-campo conta com André Luiz, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Gabriel Bontempo, João Gomes e Marlon Gomes.

Enquanto isso, o ataque é formado por Alisson Santana, Allan, Endrick, Estêvão, Raphinha, Rayan e Vinícius Júnior.

A lista teve a convocação de cinco nomes novos, dentro da continuidade de Ancelotti em dar oportunidade a jovens valores ao lado dos nomes de destaque do futebol brasileiro.

A seleção brasileira disputa dois amistosos em Singapura durante o próximo mês de novembro, enfrentando o Japão no dia 14 de novembro, antes do duelo contra Singapura no dia 17 do mesmo mês, no Estádio Nacional de Singapura

As duas partidas ocorrem dentro do último encontro da seleção brasileira em 2026, com a continuidade do processo de renovação do elenco e a oportunidade dada a um grupo de jogadores jovens.