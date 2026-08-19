A dra. Becker trabalhou no passado na clínica neurológica do Hospital Universitário da Universidade Ludwig Maximilian de Munique e atualmente é proprietária do "Neurozentrum München Schwabing".

Sra. dra. Becker, qual foi seu primeiro diagnóstico à distância quando a senhora viu as imagens do colapso de Jamal Musiala no amistoso contra o RB Leipzig no sábado?

Dra. Regina Becker: Como aconteceu de forma tão abrupta e ele aparentemente se recuperou rápido depois, como neurologista pensei imediatamente em uma crise epiléptica.

Após o segundo colapso na terça-feira contra o 1. FC Heidenheim, Musiala confirmou essa suspeita. Em uma declaração pública, ele apontou como motivo "ausências temporárias e breves, atribuídas a uma disfunção neurológica". O que exatamente acontece nesse caso?

Dra. Becker: A epilepsia de ausência surge no chamado tálamo, o diencéfalo, que controla a consciência. Quem tem uma disfunção nessa região às vezes, de uma hora para outra, deixa de conseguir manter contato. O cérebro entra em um estado de exceção, os neurônios disparam de forma descontrolada e a comunicação entre o tálamo e o chamado córtex cerebral, onde percebemos as coisas conscientemente, é interrompida. O paciente deixa de perceber o próprio ambiente, fica olhando fixamente para a frente ou até cai, como no caso de Musiala. Para quem está de fora, o paciente muitas vezes parece congelado.

Como o próprio paciente vivencia um episódio desse tipo?

Dra. Becker: A maioria dos pacientes não desconfia de nada antes. Isso os acomete de repente, eles não têm chance de reagir. Às vezes, eles nem percebem a crise em si. Depois, simplesmente seguem agindo como se nada tivesse acontecido.

Se isso surge tão de repente, então poderia acontecer de Musiala ir cobrar um pênalti e simplesmente cair durante a corrida?

Dra. Becker: Sim, isso é concebível.

Nos dois colapsos que teve até agora durante jogos, Musiala foi substituído imediatamente em ambos os casos. Do ponto de vista médico, isso é obrigatoriamente necessário?

Dra. Becker: Em si, o paciente não tem problema no sistema cardiovascular, os órgãos funcionam normalmente. Ainda assim, no esporte profissional, por razões de responsabilidade legal e dever de cuidado, não é possível continuar jogando. Em especial, fatores como calor e hiperventilação poderiam desencadear novas crises, mesmo que ele volte a estar apto rapidamente após uma crise.

"Existem medicamentos promissores contra a epilepsia de ausência"

Musiala tem 23 anos, e até agora esses problemas não eram conhecidos. De onde eles surgiram de repente?

Dra. Becker: Normalmente, essa forma de epilepsia aparece entre os quatro e os dez anos de idade. No entanto, também existem formas, como a epilepsia de ausência juvenil, em que a doença só surge mais tarde. De toda forma, 23 anos é tarde para um diagnóstico. Mas, naturalmente, não sabemos se isso já havia acontecido com ele antes e agora apenas se tornou mais frequente e aconteceu pela primeira vez em público.

A que poderia ser atribuída uma súbita recorrência maior?

Dra. Becker: Desde que exista uma predisposição genética, fatores ambientais como temperaturas altas, desidratação ou estresse podem contribuir para que a frequência das crises aumente ou até mesmo para que a primeira crise aconteça.

Musiala teve uma fratura na fíbula há cerca de um ano. Essa lesão muito grave em uma parte completamente diferente do corpo pode ter tido algum papel?

Dra. Becker: Não, isso não tem relação nenhuma.

Ele próprio escreve em sua declaração que sua doença é "bem tratável". Isso é verdade?

Dra. Becker: Sim, existem medicamentos muito promissores contra a epilepsia de ausência. A maioria dos pacientes fica totalmente livre de crises com eles.

Como exatamente funciona o tratamento?

Dra. Becker: Os pacientes recebem os chamados medicamentos supressores de crises, que impedem os disparos descontrolados dos neurônios e devem suprimir as crises epilépticas. Os medicamentos são tomados diariamente de forma profilática e, dentro de duas a três semanas, constroem o nível necessário no sangue. Nesse período, são realizados controles regulares para ver como esse nível evolui e se é preciso ajustar a dose. Assim que esse nível é alcançado, normalmente há proteção suficiente contra novas crises.

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Com o que Jamal Musiala é tratado? "O medicamento de escolha é a etossuximida"

Por quanto tempo os medicamentos precisam ser tomados?

Dra. Becker: Mesmo que a pessoa fique livre de crises pouco tempo depois com os medicamentos, eles são tomados por vários meses ou anos. No caso de crianças que sofrem dessa forma de epilepsia, existe a chance de que, na idade adulta, também fiquem livres de crises sem medicamentos. Se a doença surge mais tarde, pode ser necessária uma terapia por toda a vida. Portanto, não se pode responder a essa pergunta de forma geral, isso varia de indivíduo para indivíduo.

Os medicamentos têm efeitos colaterais?

Dra. Becker: O medicamento de escolha é a etossuximida. Em princípio, é um medicamento muito bem tolerado, mas pode causar dores de cabeça e cansaço. O ácido valproico, que também é muito eficaz, pode ter efeitos colaterais mais fortes, como ganho de peso, queda de cabelo ou sonolência. É preciso testar individualmente qual medicamento se encaixa melhor. A maioria dos pacientes tolera bem ambos os medicamentos.

Há algo, no curto ou no longo prazo, que impeça Musiala de dar sequência à carreira profissional?

Dra. Becker: Não, nessa forma de epilepsia eu não me preocupo com a continuidade da carreira dele. Mas, nessa fase de ajuste da medicação, que agora provavelmente está começando, ele terá de reduzir um pouco o ritmo, para que o corpo tenha a chance de se adaptar.

Nos últimos anos, Musiala fez regularmente treinamentos de neuroatletismo e falou publicamente com entusiasmo sobre isso. Pode ser que ele soubesse dos seus problemas e quisesse combatê-los dessa forma?

Dra. Becker: Consigo imaginar, sim, que ele tenha recebido o diagnóstico há mais tempo e tentado compensar isso com treinamento de neuroatletismo. Mas, quando há uma recorrência maior de crises, essa não é uma medida profilática eficaz.