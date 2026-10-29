Segundo o Bild, o RB Leipzig não se opõe à saída de Johan Bakayoko já no inverno e não criaria obstáculos para o belga. O jornal não citou possíveis interessados.

O ponta vive um momento muito difícil sob o comando do técnico Martin Demichelis. A concorrência pelas posições nas pontas é grande demais. Bakayoko não consegue ganhar espaço à frente do jogador da seleção sub-21 Brajan Gruda, nem de Tidiam Gomis ou Andrija Maksimovic. Sua última partida oficial até agora pelo clube da Saxônia foi no início de setembro, na derrota por 3 a 1 para o Werder Bremen. Ao todo, nesta temporada, ele soma apenas três jogos e 144 minutos em campo, considerando todas as competições, sem gols nem assistências.

Por que Johan Bakayoko ficou fora da lista de relacionados do RB Leipzig várias vezes?

Desde o jogo contra o Bremen, Bakayoko tem alternado entre o banco de reservas e as arquibancadas. Ele também ficou fora da lista de relacionados na vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, há algumas semanas. Demichelis atribuiu a ausência a questões disciplinares, sem dar detalhes sobre o ocorrido. "Ele cometeu um pequeno erro. Mas isso fica entre nós. Conversamos, e ele treinou normalmente no domingo. Já esqueci o que ele fez. O assunto está encerrado", explicou o argentino. Segundo o Bild, Bakayoko já teria chegado atrasado várias vezes a compromissos obrigatórios em Leipzig. Por isso, haveria uma preocupação interna com seu foco.

Bakayoko se transferiu do PSV Eindhoven para o RB Leipzig no verão de 2025 por 18 milhões de euros. Jürgen Klopp, que na época ainda atuava como diretor global de futebol da Red Bull, teria sido um dos principais defensores da contratação do belga. Em campo, porém, Bakayoko ainda não correspondeu às expectativas.

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Sua primeira temporada no RB já foi decepcionante: em 22 partidas oficiais pelo clube, marcou apenas três gols. Ainda assim, Bakayoko tem um vínculo de longo prazo com o RB. Seu contrato vai até 2030.