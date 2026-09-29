Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos e ex-técnico do Tottenham e do Chelsea, abriu fogo contra o caso do Manchester City relacionado às 115 infrações financeiras, manifestando seu espanto com a dimensão do caso e com a forma como a Premier League lida com os clubes infratores.

As declarações de Pochettino surgem depois que reportagens da imprensa inglesa apontaram a condenação do Manchester City em 114 das 115 infrações financeiras que teria cometido no período entre 2009 e 2018, um caso que ainda é objeto de disputa e de procedimentos jurídicos.

Disse o treinador argentino: "É extremamente difícil determinar uma punição justa quando se é condenado em 114 de 115 acusações. Outros clubes, como Nottingham Forest e Everton, infringiram as regras e receberam punições diferentes, seja com dedução de pontos, seja com multas financeiras".

E acrescentou, em declarações reproduzidas pelo site "Foot Mercato": "É uma situação muito delicada e surpreendente, considerando o veredito. É legítimo questionar quais foram os controles que permitiram que tais infrações ocorressem, e é isso que mais me espanta".

Pochettino relembrou sua experiência no Tottenham, referindo-se às punições e restrições que o clube enfrentou durante o período em que esteve à frente da equipe, sobretudo a proibição de contratações que durou 18 meses.

E explicou: "Por que os controles foram tão rígidos conosco e tão tolerantes com os outros? É por isso que digo que tudo é muito estranho, e o problema está em que as coisas se tornaram nebulosas".

Encerrou sua fala dizendo: "Se for verdade que eles infringiram 114 regras, então passamos por um período de engano. Nenhuma punição pode reparar o dano, e o sistema de fiscalização da Premier League está gravemente disfuncional".











