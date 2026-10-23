Vincent Kompany sentiu na própria pele, recentemente, que o corpo exige aquilo de que precisa. O técnico do Bayern de Munique contraiu na semana passada um "vírus bem forte", "claro que não ouvi meu corpo, até que, em certo momento, ele disse: 'Agora pare, rapaz!'". Como consequência, Kompany comandou a equipe praticamente sentado na vitória dos bávaros por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, pois estava fraco demais para fazer qualquer outra coisa, e passou os dias seguintes até o empate por 2 a 2 com o Arsenal em casa.

E isso nos leva a Luis Diaz: ao que parece, o corpo dele também já havia dado um aviso durante o 6 a 1 sobre o Leipzig, partida em que o atacante foi o grande destaque em campo, com três gols, uma assistência direta e participação no início da jogada de outro gol.

Diaz deveria ter sido substituído por causa de problemas musculares, mas permaneceu em campo porque o Bayern já havia esgotado suas substituições. "Ficamos um pouco preocupados com a possibilidade de algo ter acontecido. Na verdade, tivemos sorte de ele ter treinado na terça-feira, mas não estava 100%", explicou Kompany na quarta-feira, antes da partida contra o Arsenal.

Por quanto tempo Luis Diaz desfalcará o Bayern de Munique?

Mesmo assim, Diaz entrou aos 68 minutos, quando o Bayern vencia por 2 a 1. Logo de início, teve uma boa chance, defendida por David Raya, mas depois só voltou a tocar na bola mais uma vez e caiu no gramado aos 90 minutos, com o rosto contorcido de dor após uma arrancada. Ruptura de um feixe muscular, lesão que muitas vezes ocorre em decorrência de uma sobrecarga física. Agora pare, rapaz!

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Antes de prosseguir, vale recapitular: Diaz deveria ter sido substituído contra o Leipzig porque havia o receio de que algo pudesse acontecer, mas teve de jogar até o fim. Depois, não deveria ter atuado contra o Arsenal, pois não havia conseguido treinar adequadamente, mas entrou em campo e sofreu uma lesão relativamente grave.

Diaz deve desfalcar o Bayern por quatro a seis semanas. Quatro a seis semanas nas quais, até a pausa para as seleções a partir de 9 de novembro, haverá jogos no meio de semana em todas elas, incluindo partidas importantes da Bundesliga contra o SC Freiburg e o Borussia Dortmund, o jogo da Copa contra o Magdeburg e o confronto da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid.

Quatro a seis semanas sem o único jogador do elenco do Bayern que não tem um substituto direto! Um cenário de pior caso que já dava sinais de que poderia acontecer?

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Por que o Bayern não contratou um substituto para Luis Diaz?

Na verdade, os responsáveis pela montagem do elenco do recordista de títulos alemães consideraram seriamente, no verão europeu, contratar uma alternativa para o colombiano, que praticamente nunca se lesiona. Em Antony Gordon, chegaram a identificar um ponta-esquerda versátil como o principal alvo para a janela de transferências; o inglês, porém, acabou trocando o Newcastle United pelo Barcelona por 80 milhões de euros. "Em algum momento, ficou caro demais", explicou o diretor esportivo Max Eberl sobre a desistência da disputa pela contratação.

Em vez disso, o Bayern acabou contratando Ismael Saibari, cujos pontos fortes estão sobretudo nas posições ofensivas centrais, mas que, assim como Gordon, também pode atuar em diferentes funções. A vaga de substituto de Diaz acabou sendo prometida ao ponta-esquerda Arijon Ibrahimovic, de 20 anos, que, após um empréstimo bem-sucedido ao Heidenheim, passou a fazer parte dos planos do Bayern como jogador de rotação, mas acabou emprestado ao Augsburg de última hora.

Na época, isso surpreendeu não apenas Ibrahimovic e seu empresário, Roman Rummenigge, mas até mesmo Luis Diaz. "Claro que quero jogar sempre. Mas, se houver alguém que possa ajudar na minha posição, será muito bem-vindo. Isso ajuda muito quando as coisas não vão bem. Nesse caso, o companheiro está lá para ajudar você, e assim vamos nos revezando. Isso é muito importante. Eu teria gostado. Mas, enfim, não aconteceu. Também estamos bem assim", disse Diaz em setembro, em entrevista à Sky/RTL. Poucos dias depois, o técnico de sua seleção e o Bayern lhe concederam uma folga especial de duas semanas para se recuperar do desgaste da temporada anterior, que incluiu a Copa do Mundo.

De fato, depois da Copa do Mundo, Diaz passou por uma breve queda de rendimento e ficou um período sem marcar gols, da qual só agora começava a sair. Então veio essa lesão. Aliás, é a primeira desde uma grave lesão no joelho sofrida na temporada 2022/2023, quando defendia o Liverpool, que o deixou fora de ação por quase meio ano.

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Alphonso Davies pode agora voltar às origens

Para o Bayern, a ausência é desfavorável por dois motivos, pois ocorre em um momento em que o setor ofensivo já está desfalcado. Jamal Musiala ainda está na fase de recuperação física após uma ruptura de fibra muscular. Serge Gnabry teve uma boa atuação contra o Arsenal, mas também ainda não está 100% após uma persistente lesão nos adutores.

Lennart Karl, por sua vez, ainda busca recuperar a forma após a ruptura de um feixe muscular sofrida em junho, que o fez perder a Copa do Mundo, assim como Gnabry. Contra o Arsenal, mesmo com a ausência de Musiala, a suspensão de Michael Olise e a decisão de não escalar Luis Diaz entre os titulares, ele começou no banco. Em seu lugar, o versátil Gnabry atuou na ponta direita, enquanto o lateral-esquerdo Alphonso Davies substituiu Diaz.

Ambos tiveram boas atuações, e Kompany revelou depois que Davies, que só passou a atuar como lateral-esquerdo após sua transferência da MLS para Munique, já havia sido considerado uma opção para o ataque no verão europeu. "Temos boas opções na defesa e sabemos que sempre podemos usar Phonzy também pelas pontas", disse Kompany.

Se o plano A era Luis Diaz e o plano B, uma contratação no verão europeu, Davies parece ser o plano C. Por enquanto, ele ao menos parece funcionar, embora o canadense também tenha enfrentado lesões repetidas vezes recentemente e, por isso, ainda precise demonstrar que pode ser uma opção confiável.

O Bayern contratará outro ponta-esquerda no próximo verão europeu?

Saibari também atuou duas vezes pela ponta esquerda nesta temporada após sair do banco, enquanto Gnabry pode jogar em qualquer posição.

Em princípio, portanto, o Bayern deve conseguir superar o mês sem Luis Diaz. Mas não pode sofrer mais contratempos. Caso contrário, Tim Binder, de 19 anos, que recentemente se tornou o herói do dérbi municipal na vitória do segundo time por 4 a 2 sobre o 1860 Munique, por exemplo, teria de ser integrado de forma permanente ao elenco principal. Contra os Gunners, ele foi relacionado pela primeira vez para uma partida do time profissional.

Para o próximo verão europeu, porém, o Bayern pretende corrigir o desequilíbrio do elenco pelo lado esquerdo do ataque. Segundo a Sky, Antonio Nusa, do RB Leipzig, é um nome em discussão.



