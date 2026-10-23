Que o corpo cobra o que precisa, Vincent Kompany sentiu na própria pele recentemente. O técnico do Bayern de Munique havia contraído, na semana passada, um "vírus bem forte", "é claro que não ouvi meu corpo, até que, em certo momento, ele disse: 'Agora chega, rapaz!'". Por isso, Kompany comandou a equipe durante a maior parte da vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig sentado, pois estava fraco demais para fazer qualquer outra coisa, e passou os dias seguintes até o empate por 2 a 2 com o Arsenal em casa.

Agora, Kompany teria desmaiado na tarde de sexta-feira, após o treino no centro de treinamento do Bayern de Munique, na Säbener Straße, e um helicóptero teria sido acionado. O maior campeão alemão ainda não se pronunciou. Não se sabe se há relação com a doença anterior de Kompany.

E isso nos leva a Luis Diaz: o corpo do atacante aparentemente também já o havia alertado durante a vitória por 6 a 1 sobre o Leipzig, partida em que ele foi o grande destaque em campo, com três gols, uma assistência direta e participação na origem de outro gol.

Diaz deveria ter sido substituído por causa de problemas musculares, mas permaneceu em campo porque o Bayern já havia esgotado suas substituições. "Ficamos um pouco preocupados com a possibilidade de algo ter acontecido. Na verdade, tivemos sorte por ele ter treinado na terça-feira, embora não estivesse 100%", explicou Kompany na quarta-feira, antes da partida contra o Arsenal.

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Por quanto tempo Luis Diaz ficará fora do Bayern?

Ainda assim, Diaz entrou aos 68 minutos, quando o Bayern vencia por 2 a 1. Logo de início, teve uma boa chance, defendida por David Raya, mas depois só tocou na bola mais uma vez e, aos 90 minutos, caiu no gramado com o rosto contraído de dor após uma arrancada. Ruptura de um feixe muscular, lesão que muitas vezes ocorre em consequência de uma sobrecarga física. Agora chega, rapaz!

Antes de prosseguir, vale recapitular: Diaz deveria ter sido substituído contra o Leipzig porque havia o receio de que algo pudesse acontecer, mas precisou jogar até o fim. Depois, a princípio, não deveria ter atuado contra o Arsenal, pois não conseguiu treinar adequadamente, mas entrou em campo e sofreu uma lesão relativamente grave.

Diaz deve desfalcar o Bayern por quatro a seis semanas. Serão quatro a seis semanas em que, até a pausa para as seleções a partir de 9 de novembro, haverá jogos no meio de todas as semanas, incluindo os importantes confrontos da Bundesliga contra SC Freiburg e Borussia Dortmund, o jogo da Copa contra o Magdeburg e a partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

Quatro a seis semanas sem o único jogador do elenco do Bayern que não tem um reserva direto! Um pior cenário que já dava sinais de que poderia acontecer?

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Por que o Bayern não contratou um reserva para Luis Diaz?

Na verdade, os responsáveis pela montagem do elenco do maior campeão alemão consideraram seriamente, no verão europeu, contratar uma alternativa para o colombiano, que praticamente nunca se machuca. O clube chegou a identificar em Antony Gordon um ponta-esquerda versátil como seu principal alvo para a janela de transferências. Mas o inglês acabou trocando o Newcastle United pelo Barcelona por 80 milhões de euros. "Em algum momento, ficou caro demais", explicou o diretor esportivo Max Eberl sobre a desistência da disputa pela contratação.

Em vez disso, o Bayern acabou contratando Ismael Saibari, cujas principais qualidades aparecem nas posições centrais do ataque, mas que, assim como Gordon, pode atuar em diferentes funções. A vaga de reserva de Diaz acabou sendo prometida ao ponta-esquerda Arijon Ibrahimovic, de 20 anos, que, após um empréstimo bem-sucedido ao Heidenheim, passou a fazer parte dos planos do Bayern como jogador de rotação, mas acabou sendo emprestado ao Augsburg pouco antes do fim da janela.

Na época, a decisão surpreendeu não só Ibrahimovic e seu empresário, Roman Rummenigge, mas até Luis Diaz. "É claro que quero jogar sempre. Mas, se há alguém que pode ajudar na minha posição, seja muito bem-vindo. Isso ajuda muito quando as coisas não vão bem. Aí o companheiro está lá para ajudar você, e assim vamos nos revezando. Isso é muito importante. Eu teria gostado. Mas, enfim, não aconteceu. Mesmo assim, estamos bem", disse Diaz em setembro, em entrevista à Sky/RTL. Foi poucos dias antes de o técnico de sua seleção e o Bayern lhe concederem duas semanas de folga especial para se recuperar do desgaste da temporada passada, que incluiu a Copa do Mundo.

De fato, após a Copa do Mundo, Diaz passou por uma pequena queda de rendimento e por um período sem marcar gols, do qual só agora começava a sair. Então veio a lesão. Aliás, a primeira desde uma grave lesão no joelho na temporada 2022/2023, quando estava no Liverpool, que o deixou fora de ação por quase meio ano.

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Alphonso Davies pode agora voltar às origens

Para o Bayern, o desfalque é inoportuno por dois motivos: ocorre em um momento em que o setor ofensivo já sofre com problemas físicos. Jamal Musiala ainda faz trabalhos de recuperação após uma ruptura de fibras musculares. Serge Gnabry teve boa atuação contra o Arsenal, mas também ainda não está 100% depois de uma lesão persistente nos adutores.

Lennart Karl, por sua vez, ainda busca recuperar a forma após uma ruptura de um feixe muscular em junho, lesão que o fez perder a Copa do Mundo, assim como Gnabry. Contra o Arsenal, apesar da ausência de Musiala, da suspensão de Michael Olise e da decisão de deixar Luis Diaz fora da escalação inicial, ele começou no banco. Em seu lugar, o versátil Gnabry atuou pela ponta direita, enquanto o lateral-esquerdo Alphonso Davies substituiu Diaz.

Os dois tiveram boas atuações, e Kompany revelou depois que Davies, que só passou a jogar como lateral-esquerdo após sua transferência da MLS para Munique, já era considerado desde o verão europeu uma opção para o ataque. "Temos boas opções na defesa e sabemos que sempre podemos usar Phonzy também pelas pontas", disse Kompany.

Se Luis Diaz era o plano A e uma contratação no verão europeu era o plano B, Davies aparentemente é o plano C. E, por enquanto, ele parece funcionar, embora o canadense também tenha enfrentado lesões repetidas vezes nos últimos tempos e, portanto, ainda precise mostrar que é uma opção confiável.

O Bayern vai contratar um novo ponta-esquerda no próximo verão europeu?

Saibari também atuou duas vezes pela ponta esquerda nesta temporada após sair do banco, e Gnabry pode jogar em qualquer posição.

Em princípio, portanto, o Bayern deve conseguir compensar o mês sem Luis Diaz. Mas não pode ter muitos outros problemas. Caso contrário, seria necessário promover de forma permanente jogadores do time amador, como Tim Binder, de 19 anos, que recentemente virou herói no clássico da cidade ao marcar na vitória por 4 a 2 da segunda equipe sobre o 1860 Munique. Contra os Gunners, ele integrou o elenco profissional pela primeira vez.

Para o próximo verão europeu, porém, o Bayern pretende corrigir o desequilíbrio do elenco pelo lado esquerdo do ataque. Segundo a Sky, Antonio Nusa, do RB Leipzig, está entre os nomes discutidos.



