Que o corpo cobra o que precisa, Vincent Kompany sentiu na própria pele recentemente. O técnico do Bayern de Munique contraiu, na semana passada, um "vírus bem forte" e "é claro que não ouvi meu corpo. Até que, em algum momento, meu corpo disse: 'Agora chega, rapaz!'". Como consequência, Kompany comandou quase toda a vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig sentado, pois estava fraco demais para fazer qualquer outra coisa, e passou os dias seguintes até o empate por 2 a 2 com o Arsenal em casa.

E isso nos leva a Luis Diaz: aparentemente, o corpo dele também já o havia alertado durante a vitória por 6 a 1 sobre o Leipzig, partida em que o atacante foi o grande destaque em campo, com três gols, uma assistência direta e participação na construção de outro gol.

Diaz deveria ter sido substituído por causa de problemas musculares, mas permaneceu em campo porque o Bayern já havia esgotado suas substituições. "Ficamos um pouco com medo de que algo tivesse acontecido. Na verdade, tivemos sorte de ele ter treinado na terça-feira, mas não a 100%", explicou Kompany na quarta-feira, antes da partida contra o Arsenal.

Por quanto tempo Luis Diaz ficará fora do Bayern de Munique?

Ainda assim, Diaz entrou contra o Arsenal aos 68 minutos, quando o Bayern vencia por 2 a 1. Logo de início, criou uma boa chance, defendida por David Raya. Depois disso, só voltou a tocar na bola mais uma vez e, aos 90 minutos, caiu no gramadocom o rosto contorcido de dor após uma arrancada. Ruptura de um feixe muscular, lesão que muitas vezes ocorre em consequência de sobrecarga física. Agora chega, rapaz!

Próximas partidas SCF Bundesliga 12:30 FCB

Antes de prosseguir, vale recapitular: Diaz deveria ter sido substituído contra o Leipzig porque havia o receio de que algo pudesse acontecer, mas teve de jogar até o fim. Depois, não deveria ter jogado contra o Arsenal, já que não conseguiu treinar adequadamente. Mesmo assim, entrou em campo e sofreu uma lesão relativamente grave.

Diaz deve desfalcar o Bayern por quatro a seis semanas. Serão quatro a seis semanas em que, até a pausa para as seleções a partir de 9 de novembro, o time terá apenas semanas com jogos no meio da semana. Entre os compromissos estão partidas importantes da Bundesliga contra o SC Freiburg e o Borussia Dortmund, o jogo da Copa contra o Magdeburg e o confronto da Champions League contra o Atlético de Madrid.

Quatro a seis semanas sem o único jogador do elenco do Bayern que não tem um substituto direto! Um pior cenário que já dava sinais de que poderia acontecer?





Getty Images





Por que o Bayern não contratou um substituto para Luis Diaz?

Na verdade, os responsáveis pela montagem do elenco do campeão recordista chegaram a considerar, no verão, a contratação de uma alternativa para o colombiano, que joga praticamente sempre. Em Antony Gordon, haviam até identificado um ponta-esquerda versátil como principal alvo da janela de transferências. Mas o inglês acabou trocando o Newcastle United pelo Barcelona por 80 milhões de euros.

O Bayern acabou contratando Ismael Saibari, cujos pontos fortes estão sobretudo nas posições centrais do ataque, embora ele possa atuar em diferentes funções.

A função de substituto de Diaz acabou prometida ao ponta-esquerda Arijon Ibrahimovic, de 20 anos. Após um empréstimo bem-sucedido ao Heidenheim, ele passou a fazer parte dos planos do Bayern como jogador de rotação, mas acabou emprestado ao Augsburg de última hora.

Na época, a decisão surpreendeu não apenas Ibrahimovic e seu empresário, Roman Rummenigge,mas até Luis Diaz. "É claro que quero jogar sempre. Mas, se houver alguém que possa ajudar na minha posição, será muito bem-vindo. Isso ajuda muito quando as coisas não vão bem. Aí o companheiro está lá para ajudar você, e assim um reveza com o outro. Isso é muito importante. Eu teria gostado. Mas, enfim, não aconteceu. Mesmo assim, estamos bem", disse Diaz em setembro, em entrevista à Sky/RTL. Poucos dias depois, o técnico de sua seleção e o Bayern lhe concederam duas semanas de folga especial para que pudesse se recuperar do desgaste da temporada anterior, que incluiu a Copa do Mundo.

De fato, Diaz passou por uma pequena queda de rendimento e ficou sem marcar após a Copa do Mundo. Ele só agora havia conseguido sair dessa fase. E então veio essa lesão, a primeira, aliás, desde uma lesão no joelho na temporada 2022/2023, quando estava no Liverpool, que o afastou por quase meio ano.





Getty Images





Alphonso Davies pode agora voltar às origens

Para o Bayern, a ausência é inconveniente por dois motivos: acontece em uma fase em que o setor ofensivo já está desfalcado. Jamal Musiala ainda faz treinos de recuperação após a ruptura de fibras musculares. Serge Gnabry foi bem contra o Arsenal, mas também ainda não está a 100% depois de uma persistente lesão nos adutores.

Já Lennart Karl ainda busca recuperar a forma após uma ruptura de um feixe muscular em junho, que o fez perder a Copa do Mundo, assim como Gnabry. Mesmo com a suspensão de Michael Olise e com Luis Diaz fora da escalação inicial, ele começou a partida contra o Arsenal no banco. Em seu lugar, o versátil Gnabry atuou pela ponta direita, enquanto o lateral-esquerdo Alphonso Davies substituiu Diaz.

Os dois foram bem, e Kompany revelou depois que Davies, que só passou a jogar como lateral-esquerdo após sua transferência para Munique, já havia sido considerado pelos responsáveis pelo planejamento do elenco como opção para o ataque no verão. "Estamos bem servidos na defesa e sabemos que sempre podemos usar Phonzy também pelas pontas", disse Kompany.

O Bayern contratará um novo ponta-esquerda no próximo verão?

Saibari também já atuou duas vezes pela ponta esquerda nesta temporada após entrar no decorrer dos jogos. Gnabry, por sua vez, pode jogar em qualquer posição.

Em princípio, portanto, o Bayern deve conseguir lidar com o mês sem Luis Diaz. Mas não pode perder mais ninguém. Caso contrário, teria de promover alguém do time amador, como Tim Binder, de 19 anos, que recentemente virou herói do clássico da cidade na vitória por 4 a 2 do time reserva sobre o 1860 Munique. Para o próximo verão, porém, o Bayern pretende corrigir o desequilíbrio do elenco pelo lado esquerdo do ataque. Segundo a Sky, o nome de Antonio Nusa, do RB Leipzig, estaria em discussão.



