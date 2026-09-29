Os temores do Barcelona se transformaram em uma dolorosa realidade, depois que o brasileiro Raphinha sentiu um incômodo muscular durante a partida da seleção de seu país contra a Austrália, deixando o campo no início do segundo tempo do jogo em andamento entre as duas seleções, em um golpe preocupante para o clube catalão, que temia uma lesão de seu astro durante o período de data Fifa.

Segundo comunicado da CBF, o capitão da Seleção deixou o campo por sentir um "incômodo na coxa direita", sem que a natureza da lesão ou sua gravidade tenham sido reveladas até o momento.

Diante disso, o técnico Carlo Ancelotti decidiu substituí-lo por Endrick no início do segundo tempo, após o jogador ter encerrado a primeira metade da partida de forma impecável, marcando o segundo gol do Brasil de pênalti aos 45 minutos, deixando o placar em 2 a 2.

A saída de Raphinha acontece em um momento extremamente delicado para o Barcelona, já que a condição física do jogador era justamente uma fonte de preocupação dentro do clube antes do início do período de paralisação atual.

O jornal Marca revelou dias atrás que o Barcelona dedicava a Raphinha uma atenção especial por conta de seu nível excepcional nesta temporada, além de sua exaustiva viagem com a seleção brasileira, que incluía partidas na Austrália e na Índia, com as longas horas de deslocamento e o desgaste físico que as acompanham.

O jornal esclareceu que Raphinha havia retornado em ocasiões anteriores de períodos de data Fifa sofrendo de problemas físicos, o que fez o Barcelona encarar sua convocação atual com maior grau de preocupação.

Os temores do Barcelona não eram sem motivo, já que relatos brasileiros antes da paralisação indicaram que Raphinha se lesionou em suas duas últimas convocações à seleção.

Em março passado, o ponta do Barcelona sofreu uma lesão muscular durante a partida entre Brasil e França, e foi obrigado a deixar a concentração da seleção e retornar ao Barcelona, antes de ficar ausente dos gramados por cinco semanas.

Raphinha também sofreu, durante a última Copa do Mundo, uma lesão na região posterior da coxa direita durante a partida entre Brasil e Haiti, lesão que o afastou de duas partidas da seleção. O site GE, do Globo, confirmou na ocasião que os exames comprovaram a existência de uma lesão muscular na coxa direita, e apontou ainda que o jogador havia sofrido diversos problemas na mesma região no período anterior.

Raphinha será desfalque no Barcelona?

Até o momento, não há um diagnóstico definitivo que determine a natureza da lesão de Raphinha ou o tempo de sua ausência, já que o Globo descreveu o quadro como um leve incômodo na coxa direita.

A sensibilidade da situação está no fato de que Raphinha vive um início de temporada excepcional, tendo marcado 14 gols nas primeiras 8 partidas com o Barcelona, segundo os relatos que antecederam a data Fifa, o que o tornou um dos jogadores mais destacados e influentes da equipe.

Hansi Flick havia admitido antes da paralisação que a partida dos jogadores do Barcelona para suas seleções o deixava preocupado, dizendo que sente preocupação cada vez que os jogadores deixam o clube, e que tenta lidar com a situação de forma positiva e confiar nas comissões técnicas das seleções.

Assim, o Barcelona aguarda agora os exames médicos aos quais Raphinha será submetido, para saber se se trata apenas de um incômodo passageiro ou de uma nova lesão muscular que possa ameaçar a participação do jogador com a equipe catalã após o fim do período de data Fifa.

A gravidade da lesão de Raphinha aumenta em razão do início lendário que ele vive com o Barcelona nesta temporada, depois que o jogador brasileiro passou de ponta a centroavante para apresentar a melhor arrancada goleadora da história do clube nas primeiras oito partidas oficiais, tendo marcado 14 gols, entre eles 12 nas primeiras sete rodadas do Campeonato Espanhol.