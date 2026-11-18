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Quando todos os caminhos pareciam levar a Madri, o presidente do Bayern de Munique apareceu para fechar a porta de vez: nada de negociações, nada de contatos secretos e nenhuma preocupação na Allianz Arena. Michael Olise fica, e o recado veio do mais alto escalão do clube alemão.

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Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, revelou os bastidores de sua conversa com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, sobre o futuro do astro francês Michael Olise, garantindo que a situação está totalmente tranquila e que o jogador não está de saída.

Olise foi um dos nomes mais comentados na última janela de transferências de verão, depois de ser fortemente ligado a uma transferência para o Real Madrid para reforçar o setor ofensivo. No fim, porém, o clube merengue, comandado por Pérez, decidiu contratar o marfinense Yan Diomande, que até agora superou todas as expectativas e conquistou o técnico José Mourinho e a torcida do Santiago Bernabéu.

Ainda assim, as especulações em torno de Olise não pararam, sobretudo porque seu contrato com o Bayern de Munique vai até 2029 e ele esteve muito perto de vestir a camisa branca no verão passado. Em julho, o jornal francês "L'Équipe" noticiou que o jogador havia contado a companheiros da seleção francesa que jogaria sob o comando de Mourinho, o que aumentou ainda mais os rumores sobre o possível negócio.

Hainer, no entanto, encerrou a polêmica em entrevista ao site alemão t-online, na qual falou abertamente sobre a situação do jogador no clube bávaro: "Precisamos levar em conta se o jogador se encaixa conosco em termos de estilo de jogo, personalidade e temperamento e, acima de tudo, como ser humano. O Michael se sente em casa aqui e sabe muito bem o que tem no Bayern de Munique".

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Hainer mantém com Pérez uma relação sólida e amigável que já dura mais de 25 anos, como explicou: "Eu o conheço há mais de 25 anos e temos uma relação de amizade. Por isso aceitei com muito prazer o convite dele para ir a Madri, onde fiz o discurso de felicitação aos formandos da academia do Real Madrid".

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Sobre Olise especificamente, Hainer afirmou que conversou diretamente com Pérez sobre o jogador francês, e a resposta foi clara e definitiva: o presidente do Real Madrid lhe disse que o clube merengue não conversou com Olise nem com seu agente e que nem sequer pretende fazê-lo no momento.

O presidente do Bayern acrescentou que o clube está totalmente tranquilo e não tem nenhuma preocupação com uma possível saída de seu astro, ressaltando que o objetivo é mantê-lo por muito tempo. E reforçou: o contrato dele continua válido até 2029, nosso objetivo é que ele permaneça no Bayern de Munique por muito tempo, e nem sequer pensamos na possibilidade de ele ir para o Real Madrid.

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Com essa declaração, o Bayern de Munique parece ter querido mandar um recado duplo: o primeiro para a sua torcida, de que o astro do time fica, e o segundo para todos os clubes interessados, de que a porta para negociações está fechada. Já o Real Madrid parece ter encontrado o que procurava em Diomande, enquanto Olise segue escrevendo seu próprio capítulo em Munique.