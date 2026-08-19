Pedrinho protagoniza nova polêmica com rival e critica presidente do Flamengo: "É mau-caráter e hipócrita"

O presidente do Vasco, Pedrinho, voltou a protagonizar uma polêmica com a diretoria do Flamengo nesta quarta-feira (19). Antes de embarcar com a delegação vascaína para Assunção, no Paraguai, onde o time enfrenta o Olimpia pela Copa Sul-Americana, o dirigente fez duras críticas ao presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Ao explicar o motivo de sua irritação, Pedrinho questionou a postura de Bap em relação a temas que envolvem o futebol brasileiro. Segundo o presidente vascaíno, o dirigente costuma defender a isonomia no Brasileirão quando o assunto não envolve diretamente o Flamengo, mas adota outra postura quando os interesses do clube são discutidos. Foi nesse contexto que Pedrinho fez os ataques mais fortes.

"Vou falar da pessoa BAP. Zero instituição [se referindo ao Flamengo], tá? Estou falando do Bap especificamente. É mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita."

Na sequência, Pedrinho explicou por que classificou BAP como "hipócrita". O presidente do Vasco citou declarações do dirigente sobre a necessidade de garantir isonomia no Campeonato Brasileiro e comparou essa postura à atuação do Flamengo nas discussões sobre a divisão das cotas da Libra. Para Pedrinho, Bap defende os interesses rubro-negros quando o tema afeta diretamente seu clube.

"Hipócrita porque ele usa a frase: 'Estou fazendo para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal'. Isso quando não diz respeito ao clube que ele representa. Porque, quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Por que ele não pensa num Campeonato Brasileiro? Para isso não serve? Só serve quando não é do time dele? Então, ele é um hipócrita."

Pedrinho também acusou BAP de perseguir o Vasco e afirmou que o presidente do Flamengo não deveria se envolver nas questões relacionadas à SAF vascaína. O dirigente ainda disse que existem outros clubes em recuperação judicial que seguem contratando e que, na sua avaliação, Bap não demonstra a mesma preocupação.

"Está muito claro que é uma perseguição à instituição. Eu não devo satisfação nenhuma a ele. Ele é um irresponsável que deve cuidar do clube dele, porque, para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável, porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial, contratando, e ele não abre a boca. [...] Mas, com o Vasco da Gama, ele não vai se criar. Ele tem que respeitar muito o Vasco. Ele não está respeitando o Vasco. Ele está se metendo, não tem que se meter."

As críticas acontecem em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pelo Vasco e às discussões sobre a liberação de um empréstimo de R$ 150 milhões. Apesar de citar os problemas para contratar e as questões envolvendo BAP, Pedrinho fez questão de assumir a responsabilidade pelo momento esportivo da equipe e afirmou que as dificuldades financeiras não servirão como desculpa para o desempenho do time.

"Eu só quero deixar claro que todas essas minhas falas de empréstimo, de Bap, e isso é a dificuldade que a gente teve para contratar, não é para tirar responsabilidade nenhuma do futebol. Eu entro para tentar deixar um Vasco melhor do que eu encontrei. Eu faço meu 100%. Eu sou imperfeito. [...] Mas, para ficar muito claro, não tem desculpa. A responsabilidade dessa situação é toda minha."

Agora, o Vasco volta suas atenções para a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Olimpia. O jogo será disputado nesta quinta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A ida, em São Januário, terminou em 0 a 0.