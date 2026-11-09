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Khaled Mahmoud
Traduzido por

Pau Cubarsi, zagueiro do Barcelona, é eleito vencedor do Golden Boy de 2026

P. Cubarsi
Barcelona
La Liga

A jovem promessa do Barcelona Pau Cubarsi foi oficialmente eleita vencedora do Golden Boy de 2026, após um ano sensacional pelo clube e pela seleção. O zagueiro de 19 anos superou vários talentos de elite para conquistar o prestigiado troféu, que reconhece o melhor jogador sub-21 em atividade na Europa.

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Domínio do Barcelona continua em Turim

A produção de talentos de elite do Barcelona não dá sinais de desaceleração: Cubarsi é o mais recente jogador formado em La Masia a conquistar o Golden Boy, prêmio concedido pelo jornal italiano Tuttosport. O jovem zagueiro venceu após uma votação de um júri internacional formado por 50 jornalistas dos principais veículos de comunicação da Europa, que o escolheram entre 25 finalistas selecionados a partir de uma lista inicial de 100 candidatos anunciada no início do ano.

A disputa pelo prêmio foi acirrada, e o jogador do Barcelona superou vários nomes de destaque do continente. Entre os concorrentes estavam Endrick e Yan Diomande, do Real Madrid, além da promessa do Chelsea Estevao e do meio-campista do PSG Warren Zaire-Emery. Cubarsi também ficou à frente de seus companheiros de clube Marc Bernal e Xavi Espart.

Um ano de sucesso sem precedentes

A escolha de Cubarsi para o Golden Boy vem após uma temporada repleta de títulos, na qual ele teve papel decisivo na equipe de Hansi Flick e ajudou o Barcelona a conquistar La Liga e a Supercopa da Espanha.

Além das conquistas pelo clube, a trajetória internacional de Cubarsi foi um fator importante na votação. Ele foi peça fundamental da seleção da Espanha que recentemente triunfou no cenário mundial, atuou como titular na final e foi eleito o melhor jogador jovem do torneio. O sucesso neste verão também lhe rendeu uma indicação à Bola de Ouro, confirmando que ele já não é apenas uma promessa, mas uma estrela do futebol profissional.

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22 de nov. de 2026

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Cubarsi se junta à lista de craques do Barcelona

Com a conquista, Cubarsi se torna o quinto jogador do Barcelona a receber o prestigiado prêmio individual, juntando-se a uma lista de vencedores que inclui Lionel Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) e Yamal (2024). O zagueiro de 19 anos receberá oficialmente o troféu na cerimônia em Turim, em 14 de dezembro.

Na cerimônia da Bola de Ouro de 2026, em Londres, na qual Harry Kane conquistou o prêmio principal, Cubarsi ficou em 12º lugar na classificação geral. O zagueiro do Barcelona também terminou em segundo lugar no prêmio de Jovem Talento Masculino do Ano, com 94 pontos, apenas dois atrás do companheiro de equipe Yamal, que venceu com 96.

Peça fundamental da defesa do Barcelona

Nesta temporada, Cubarsi disputou 13 partidas pelo Barcelona em todas as competições e deu duas assistências. No domingo, participou da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid e ajudou o Barcelona a ampliar sua vantagem na liderança de La Liga, com 33 pontos, três a mais que o vice-líder Real Madrid.

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