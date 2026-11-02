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A posição comercial do Real Madrid na Ásia sofreu um duro golpe, já que a televisão estatal chinesa manteve a recusa em transmitir os jogos do clube. A suspensão das transmissões ocorre após a forte repercussão dos comentários controversos de Kylian Mbappe sobre o ex-líder chinês Mao Zedong.

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Comentários de Mbappe levam à suspensão da transmissão

A relação esportiva entre Espanha e China continua sob forte tensão, já que a emissora estatal chinesa CCTV optou por não transmitir a recente vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Racing Santander. Apesar de Mbappe ter marcado nessa partida, os torcedores na China não puderam acompanhar o jogo pelos dois principais canais esportivos estatais do país.

A polêmica teve origem em um vídeo gravado em abril que veio a público recentemente. Nele, o ex-jogador do PSG aparece rindo de um meme que sobrepunha seu rosto a uma imagem de Mao. Ao descrever a imagem como a de “um cara” que ele acreditava ser um “ditador chinês”, Mbappe desencadeou, sem querer, uma crise geopolítica.

Embora plataformas de streaming como a Migu tenham continuado a exibir algumas partidas da primeira divisão espanhola, incluindo a recente goleada do Barcelona por 6 a 1 sobre o Alaves, o jogo do Real Madrid ficou visivelmente fora da programação. Essa suspensão seletiva sugere que a indignação se dirige especificamente ao Real Madrid e ao seu principal jogador.

Pedidos de desculpas não conseguem restabelecer as relações com a China

Após a repercussão negativa inicial, Mbappe apresentou um pedido formal de desculpas pelos comentários, que classificou como “imprudentes”, enquanto o Real Madrid e La Liga divulgaram comunicados expressando profundo pesar pelo incidente. O Ministério das Relações Exteriores da China reconheceu esses gestos e afirmou que levava a sério o arrependimento do jogador. No entanto, a tentativa de aproximação diplomática ainda não resultou no restabelecimento das transmissões pela televisão pública.

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O China Media Group havia insistido anteriormente que pedidos de desculpas das três partes, o jogador, o clube e a liga, eram uma condição indispensável para qualquer avanço rumo a uma solução. Embora essas condições tenham sido tecnicamente cumpridas, a ausência contínua do Real Madrid das telas da CCTV sugere que o caminho até a plena reconciliação será longo e difícil.

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Impacto financeiro e comercial para Mbappe

Além da suspensão das transmissões, o prejuízo pessoal para Mbappe foi considerável. Várias grandes marcas chinesas agiram rapidamente para encerrar contratos de patrocínio lucrativos com o atacante assim que o vídeo ganhou repercussão. Além disso, sua presença nas redes sociais chinesas foi restringida: sua conta na popular plataforma Rednote foi silenciada por violar as diretrizes da comunidade. Essa perda de presença digital prejudica significativamente sua capacidade de interagir com uma das maiores torcidas do mundo.

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, e a direção do clube tentaram deixar a distração para trás, com relatos indicando que consideram ter tomado as medidas necessárias para corrigir o erro. No entanto, o departamento comercial do clube estará preocupado com as consequências de longo prazo de não aparecer na televisão estatal chinesa. Em um mercado no qual a Premier League e a Bundesliga também disputam a atenção do público, uma ausência prolongada poderia dar uma vantagem significativa aos rivais europeus do Real Madrid.

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Um histórico de disputas esportivas na China

Esta está longe de ser a primeira vez que uma entidade esportiva internacional sofre uma suspensão total de transmissões na China por questões políticas sensíveis. A NBA teve seus laços com o país rompidos por vários anos depois que Daryl Morey, então gerente-geral do Houston Rockets, publicou um tuíte em apoio aos manifestantes de Hong Kong.

Para La Liga, os riscos são igualmente altos. A liga passou anos ampliando sua presença na Ásia e programando jogos para começar mais cedo especificamente para atender aos torcedores na China e nas regiões vizinhas. Como Mao Zedong continua sendo uma figura muito reverenciada e sensível na cultura chinesa, qualquer atitude percebida como desrespeitosa é tratada com a máxima seriedade.