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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Parem de se sentir inferiores!": Koundé provoca a fúria da torcida francesa com resposta contundente

Barcelona x Aston Villa
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J. Kounde
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Jules Koundé, jogador do Barcelona, se envolveu em uma polêmica com seus seguidores franceses por causa da língua inglesa.

Koundé, zagueiro do Barcelona e da França, usa o inglês nas redes sociais, o que irritou muitos de seus compatriotas, que exigiram que ele usasse o francês.

De acordo com o site "tribuna", o francês respondeu a uma mensagem de um usuário no Snapchat que dizia: "Parem de tentar nos transformar em falantes de inglês".

Koundé disse em sua resposta: "Recebo muitas mensagens como essa, então vou respondê-las. Já é hora de os franceses pararem de se sentir ofendidos ou de ter um complexo de inferioridade diante das pessoas que falam inglês".

E continuou: "É a língua mais difundida do mundo e, além disso, domina muitas áreas: cinema, música, negócios e assim por diante... Eu adoro essas indústrias, e elas têm influência sobre mim, por isso me esforcei para aprender a língua e gosto de falá-la".

Koundé concluiu: "Então vou continuar alternando entre o francês, o inglês e também o espanhol. Vocês só têm que lidar com isso".

 

 

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