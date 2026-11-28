A expulsão aconteceu depois de um entrevero entre Kimmich e Alexander Røssing-Lelesiit, jogador do Hamburgo, com a bola fora de jogo. O atleta do Hamburgo empurrou o jogador do Bayern, e Kimmich respondeu puxando-o pelo cabelo e derrubando-o no gramado.
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O árbitro Bastian Dankert não hesitou em mostrar o cartão vermelho direto ao meio-campista alemão, e o Bayern passou a jogar com dez homens, depois de perder uma das principais peças de seu meio de campo antes do fim do primeiro tempo.
O placar marcava empate sem gols quando Kimmich foi expulso, deixando seu time em situação difícil para o segundo tempo, sobretudo diante dos desfalques que o Bayern enfrenta, com destaque para Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise e Manuel Neuer.
A expulsão é um episódio raro na carreira de Kimmich. Segundo o jornal alemão "Bild", foi o quarto cartão vermelho de sua trajetória, incluindo o período nas categorias de base, e o primeiro desde 28 de outubro de 2023, quando ele foi expulso na vitória do Bayern de Munique por 8 a 0 sobre o Darmstadt, pela Bundesliga.
O episódio ocorre num momento turbulento para o Bayern, após a derrota por 2 a 1 para o Lille, da França, na Champions League, além da polêmica levantada recentemente em torno da forma como a diretoria do clube conduziu o caso de Jamal Musiala, que rendeu críticas públicas do próprio Kimmich aos dirigentes.