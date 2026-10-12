O francês Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, deseja a inclusão de uma cláusula de rescisão que lhe permita deixar o clube, apesar do salário astronômico oferecido pelos bávaros para renovar o contrato do jogador.

O jornal AS informou que o Bayern de Munique se movimentou antecipadamente para renovar o contrato de Olise, que desperta interesse crescente do Real Madrid.

Veículos de imprensa alemães revelaram, nos últimos dias, os detalhes do plano do clube para convencer Olise a permanecer.

O contrato atual de Olise termina em 2029. O jogador chegou ao gigante do Campeonato Alemão há duas temporadas, vindo do Crystal Palace, por apenas 53 milhões de euros.

Diante de seu nível e do interesse crescente de outros clubes por seus serviços, o Bayern de Munique sabe que precisa apresentar uma proposta excepcional para garantir a assinatura do francês em um novo contrato.

Os bávaros pretendem oferecer uma proposta financeira gigantesca a Olise, pois estão dispostos a torná-lo o jogador com o salário mais alto do elenco, superando Harry Kane e Jamal Musiala, com a duplicação de seus vencimentos atuais.

O francês recebe atualmente 14 milhões de euros, mas pede um salário superior a 25 milhões de euros.

Há, porém, um ponto no qual o Bayern de Munique terá de ceder, ainda que o clube não queira: a insistência de Olise na inclusão de uma "cláusula de rescisão" que lhe permita deixar o time.

Essa cláusula daria ao francês a chance de sair do clube no futuro, mesmo que decida seguir no elenco e renovar seu contrato.

A insistência de Olise nesse item indica que permanecer em Munique é uma opção muito séria para ele, mas que ele quer manter uma carta na manga que lhe permita partir, caso decida sair em algum momento.

Na Alemanha, não existem cláusulas de rescisão que permitam aos jogadores encerrar seus contratos mediante o pagamento de um valor determinado, a não ser que isso esteja expressamente previsto no contrato — exatamente o que Olise e seu empresário querem.

A real dificuldade estará em definir o valor da cláusula de rescisão de modo a atender às exigências do clube e do jogador. Enquanto o Bayern de Munique quer fixá-la em 200 milhões de euros, Olise pede um valor bem menor.