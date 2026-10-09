Palmeiras se recupera e volta a depender só de si para liderar o Brasileirão

O Palmeiras voltou a ganhar força na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na última quinta-feira (8), combinada com o empate do Flamengo por 2 a 2 com o Santos, colocou o Verdão novamente em condições de depender apenas dos próprios resultados para conquistar a competição. Com 60 pontos, o time paulista está a apenas um do líder rubro-negro, que soma 61, e chega à 30ª rodada com uma perspectiva mais favorável na reta final do torneio.

O avanço também aparece nas projeções estatísticas. Segundo levantamento do Gato Mestre, do ge, as chances de título do Palmeiras subiram de 20,42% para 29,86% após os resultados da 29ª rodada. Já a probabilidade de o Flamengo levantar a taça caiu de 78,84% para 69,73%. Embora a equipe carioca ainda tenha a maior porcentagem, a diferença entre os dois concorrentes diminuiu, com nove rodadas restantes para o fim do Brasileirão.

Além da proximidade na tabela, o Palmeiras voltou a ter o destino do campeonato nas próprias mãos por causa do confronto direto contra o Flamengo, marcado para a 36ª rodada, nos dias 21 ou 22 de novembro, no Nubank Parque. O Verdão liderou o Brasileirão da 9ª à 26ª rodada, mas perdeu a posição para o rival carioca faltando 13 rodadas para o fim. Agora, uma vitória no encontro entre os dois pode ser decisiva para a definição da liderança, embora os resultados das partidas anteriores também possam influenciar o cenário.

A disputa pelo Brasileirão, porém, é apenas parte dos objetivos do clube nesta temporada. O Palmeiras também está nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, mantendo a possibilidade de conquistar três títulos. Na vitória sobre o Bahia, a comissão técnica preservou jogadores como Giay e Arias, enquanto Piquerez também ficou fora da partida, em meio ao planejamento para a sequência decisiva. A estratégia considera tanto o clássico contra o Corinthians quanto a semifinal da Libertadores diante do Fluminense.

Próximas partidas SEP Brasileirão 16:30 COR

Internamente, o entendimento é de que o elenco tem condições de brigar pelas três taças até o fim. Após o triunfo sobre o Bahia, o meio-campista Andreas Pereira destacou a importância de manter a concentração diante da sequência de jogos decisivos: “A gente tem muito respeito pelo Bahia, que tem um time muito forte. Foi um jogo muito duro. Sabemos que eles são bons com a bola. Hoje batalhamos, fizemos o que professor Abel pediu e deu certo: ganhamos”.

Na sequência, Andreas projetou o calendário alviverde e reforçou o peso do próximo compromisso. “Agora, são 15 finais pela frente e um jogo muito especial para nós, que é o Derby. Esse jogo é sempre especial, vamos nos preparar e focar para domingo”, completou. A declaração resume o momento do Palmeiras: além de se aproximar da liderança do Brasileirão, a equipe precisa administrar o desgaste físico e manter o rendimento em três competições eliminatórias.

O próximo desafio será justamente contra o Corinthians, neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será uma oportunidade para o Palmeiras tentar manter a pressão sobre o Flamengo antes de voltar as atenções à Libertadores, quando enfrentará o Fluminense pela semifinal, na quarta-feira (14).

Com a diferença reduzida na tabela e decisões importantes pela frente, o Verdão inicia uma sequência que definirá definir os rumos de sua temporada.