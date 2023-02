Palmeiras x Red Bull Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o RB Bragantino na noite desta quarta-feira (22), às 21h35 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Dono da melhor campanha do estadual e líder do grupo D com 21 pontos, o Palmeiras entra em campo defendendo a sua invencibilidade. O Verdão vem de empate em clássico e não possui novos desfalques confirmados.

Do outro lado, o RB Bragantino é o segundo colocado do grupo A, com 14 pontos. O time não vence há duas rodadas e viu o Santos se aproximar na tabela. A equipe terá o retorno de Juninho Capixaba, após cumprir suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton (Maycon Cleiton); Andres Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Bruninho; Artur, Sorriso e Alerrandro.

Desfalques

Palmeiras

Marcelo Lomba segue no departamento médico.

RB Bragantino

Helinho, Léo Ortiz, Raul, Lucas Evangelista, Talisson, Vitinho, Eric Ramires, Kawê e Luan Cândido estão no departamento médico.

Quando é?