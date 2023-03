Palmeiras x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Allianz Parque, Palmeiras e Ceará se enfrentam na tarde deste sábado (1), às 16h (de Brasília), em Cotia, pela quinta rodada do Brasileirão feminino. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de empate em clássico, o Palmeiras caiu para a quarta posição do campeonato, com 11 pontos. Já o Ceará é o lanterna da competição, ainda sem pontuar e tenta iniciar a sua reação para fugir do rebaixamento.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Palmeiras feminino: Kate, Yamila, Lorena, Flavia, Duda Santos, Amanda Gutierres, Katrine, Camila, Beatriz, Poliana e Andressinha.

Ceará feminino: Yasmin, Ester, Fernanda, Amalia, Bia, Karen, Elena, Maria Luiza, Rebeca, Emilly e Sorriso.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Não há desfalques confirmados.

Quando é?