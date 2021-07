Palmeiras adquire 70% dos direitos de ex-Barcelona, mas não pagará a mais por isso

Anunciado até o fim de 2025 como reforço do clube, o meio-campista cedeu 70% de seus direitos. Ele tinha a totalidade após rescindir com o Barcelona

O Palmeiras adquiriu 70% dos direitos econômicos de Matheus Fernandes. O meio-campista de 23 anos, que assinou contrato até dezembro de 2025, não recebeu uma quantia elevada de luvas por causa da cessão do percentual. O seu representante também não embolsou um montante acima do esperado pela negociação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Goal apurou que o Palmeiras sinalizou com a melhor opção de contrato, em termos de duração (são quatro temporadas e meia) e pagamento de salários (os valores não são revelados pelas partes). A forma como o Verdão apresentou a proposta ao estafe do jogador foi o que acarretou no desfecho positivo.

Matheus Fernandes foi anunciado pelo Palmeiras na noite desta sexta-feira (9). O jogador é visto nos bastidores como um atleta promissor e um possível substituto de Felipe Melo, que não deve renovar o seu contrato com o Verdão. O veterano de 38 anos tem vínculo até o fim desta temporada.

O volante de 23 anos estava livre no mercado da bola desde que rescindiu com o Barcelona, no fim de junho. O Palmeiras já era visto como uma possibilidade pelo estafe do jogador, conforme adiantado pela Goal à época.