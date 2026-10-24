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Oscar Bobb marcou um belo gol da vitória nos minutos finais, e o Fulham venceu o Coventry por 1 a 0 neste sábado, em confronto direto na luta contra o rebaixamento, para sair da zona de rebaixamento da Premier League. O primeiro gol do ponta pelo clube na elite garantiu à equipe de Alvaro Arbeloa sua primeira vitória fora de casa em nove tentativas, enquanto o Coventry de Frank Lampard ficou na penúltima posição após a segunda derrota consecutiva.

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Bobb encerra longa espera do Fulham por vitória fora de casa

O Fulham finalmente encerrou sua sequência sem vitórias fora de casa depois que o primeiro gol de Oscar Bobb pelo clube na Premier League garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Coventry, segundo a Press Association. O ponta fez uma bela jogada individual aos 80 minutos, entrou na área driblando e bateu com efeito no canto oposto.

Foi apenas o segundo gol de Bobb em todas as competições desde sua transferência do Manchester City, por 27 milhões de libras, em janeiro. A primeira vitória do Fulham fora de casa em nove tentativas, uma sequência que vinha desde fevereiro, aconteceu uma semana depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Hull, que encerrou o início de campanha sem vitórias no campeonato.

King acerta a trave em jogo truncado

Faltou qualidade ao confronto entre duas equipes que começaram o dia entre as três últimas colocadas. Josh King deveria ter aberto o placar aos 18 minutos, quando recebeu espaço demais na área, mas seu chute forte acertou a parte de cima da trave antes de Alex Iwobi mandar o rebote por cima e para fora.

O Coventry acumulou chances sem exigir grandes defesas de Bernd Leno. Bobby Thomas cabeceou para fora após cobrança de falta de Jack Rudoni, Brandon Thomas-Asante também errou o alvo de cabeça após cruzamento de Jay Dasilva, e um recuo mal executado de Antonee Robinson deu outra oportunidade a Thomas-Asante, mas seu chute fraco foi defendido com facilidade.

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Fulham domina a posse, mas tem dificuldade para marcar

O Fulham dominou a posse de bola, mas, como tem acontecido nesta temporada, teve dificuldade para transformar esse domínio em gols. Milan van Ewijk quase ajudou ao desviar um cruzamento de Robinson na rede pelo lado de fora, e o árbitro Adam Herczeg não atendeu à reclamação de Calvin Bassey de que Thomas-Asante havia puxado sua camisa.

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O Coventry perdeu Thomas, que vinha em boa fase, por lesão pouco antes dos 60 minutos. Ele foi substituído por Stephen Mfuni, adolescente emprestado pelo Manchester City. Os donos da casa ganhavam força quando Bobb marcou, mas a reação nos minutos finais rendeu apenas uma finalização bloqueada de Matt Grimes e um pedido de pênalti por toque de mão não atendido.

O que vem pela frente para Fulham e Coventry?

Duas vitórias seguidas no campeonato vão aliviar a pressão sobre Alvaro Arbeloa e dar ao Fulham uma base para se afastar da zona de perigo.

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O Coventry, derrotado por 3 a 1 pelo Tottenham no fim de semana passado, agora acumula duas derrotas seguidas, e Frank Lampard precisa encontrar rapidamente uma forma de tornar o ataque mais eficiente para que a equipe saia da penúltima posição.