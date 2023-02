Osasuna x Athletic Bilbao ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Rei

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (01), pela semifinal do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta quarta-feira (01), o Osasuna recebe o Athletic Bilbao em casa, no Reyno de Navarra, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei. A partida começa às 17h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do canal ESPN 3 e do streaming Star+. Na GOAL, você acompanha o confronto em tempo real.

Pela competição, os donos da casa desta primeira partida passaram de fase batendo o Sevilla por 2 a 1, com tentos marcados por Chimy Ávila e Ezzalzouli. Os visitantes venceram o Valência nas oitavas por 3 a 1, com gols de Muniain, Nico Williams e Mikel Vesga, em pleno Mestalla.

O vencedor do confronto, considerando o agregado do primeiro e segundo jogo, vai enfrentar Barcelona ou Real Madrid na finalíssima da competição, na disputa pelo título que será inédito aos Rojillos ou há muito tempo não conquistado pelos Leones, caso um dos dois saia como campeão.

Por La Liga, apenas um ponto separa as equipes até o momento: enquanto o Osasuna está em oitavo, com 33, o Athletic Bilbao possui 32, na nona posição. O primeiro possui um empate a mais e uma derrota a menos, por isso garantindo a única unidade que os separa na tabela do Campeonato Espanhol.

Prováveis escalações

Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García e Manu Sánchez; Moi Gómez, Lucas Torró e Brasanac; Kike Barja, Chimy Ávila e Budimir. Técnico: Jagoba Arrasate.

Athletic Bilbao: Unai Simon; De Marcos, Yeray, Aitor Paredes e Yuri; Mikel Vesga, Oihan Sancet e Muniain; Williams, Álex Berenguer e Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Desfalques

Osasuna

Sem desfalques confirmados.

Athletic Bilbao

Sem desfalques confirmados.

Quando é?