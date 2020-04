Os planos de Tuchel caso seja demitido do PSG

A classificação do PSG para as quartas de final da Liga dos Campeões deu uma vida nova ao treinador, que já fazia planos em caso de demissão

Thomas Tuchel já tinha um plano em caso de demissão do . O treinador corria riscos de perder o emprego em caso de eliminação na Liga dos Campeões deste ano, mas a classificação deu uma vida nova ao alemão no cargo.

Segundo o jornal francês L'Equipe, Tuchel tinha a ambição de treinar o , mas a efetivação de Hansi Flick até 2023 o fez dar um passo para trás e pensar em um ano sabático. Não é novidade para Tuchel tirar um tempo para si próprio. Após sua saída do , ele também se resguardou por cerca de um ano.

A contratação de Thomas Tuchel no meio do ano de 2018 trouxe muitas esperanças para os torcedores do PSG depois da era Unai Emery. A primeira temporada ia bem, mas a eliminação para o na Liga dos Campeões manchou a boa imagem do treinador em Paris.

A derrota do time na final da Copa da para o , depois de abrir 2 a 0 no placar, também trouxe muitas dúvidas sobre a permanência ou não do alemão no cargo. Com Leonardo como diretor esportivo do clube, sempre que Tuchel balança no cargo surge o nome de Massimiliano Allegri como um possível substituto.

A relação com os jogadores também não é fácil. Já foram diversos os casos de desentendimentos entre o treinador e Mbappé. Com Neymar, a mesma coisa. Tuchel já criticou diversas posturas de seu camisa 10.

Mas, por ora, não há motivos para duvidar da permanência de Tuchel do clube. Pelo menos até a volta do futebol e qual caminho o PSG terá na Liga dos Campeões.